Kilometer für Langgöns „erradeln“

Auftakt für die Stadtradeln-Premiere in Langgöns.

LANGGÖNS - Pünktlich zur Premiere des Stadtradelns in Langgöns strahlte die Sonne vom Himmel. So hätte der Start nicht besser sein können. Drei Wochen lang, noch bis zum 20. Juni, läuft die Aktion. Bis zu diesem Zeitpunkt können sich alle, die in Langgöns leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne anmelden und unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima!“ kräftig in die Pedale treten. Dabei sollten die Teilnehmer so oft wie möglich das Fahrrad nutzen, denn jeder einzelne gefahrene Kilometer zählt.

Zum Auftakt am Samstag hatte Bürgermeister Marius Reusch zu einer kleinen Fahrradmesse vor dem Rathaus eingeladen. Hier konnten die Besucher mit E-Bikes des Kooperationspartners, der Firma „BikesnBoards“ aus Butzbach, Probe fahren, der Rathauschef und Susanne Müller, die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, standen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite, um die wichtigsten Fragen zum Stadtradeln zu beantworten, führten auf Wunsch gemeinsam die Registrierung durch oder probierten gemeinsam die Stadtradel-App aus. „Die Initiative zur Teilnahme an dieser Aktion, die es seit 2008 gibt, hatte Susanne Müller im Rahmen unseres Klimaschutzkonzeptes“, informierte der Bürgermeister. „An dieser Aktion nehmen viele Kommunen teil, wir sind das erste Mal dabei, um zu schauen, zu welchen Anlässen wir das Auto stehen lassen können. Das Ganze hat auch ein bisschen Wettbewerbscharakter“, sagte er.

Als besonders beispielhafte Vorbilder gelten die „Stadtradeln-Stars“, die in den drei Wochen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Dazu zählten zu Beginn der Aktion Susanne Müller, die täglich von Aßlar nach Langgöns fahren wird, der passionierte Radsportler und Erste Beigeordnete der Gemeinde, Hans Noormann, und die Familie Altgeld aus Langgöns. „Wir hoffen, dass wir noch weitere Stars begrüßen dürfen“, wünscht sich Marius Reusch. Er selbst könne wegen seiner vielen Auswärtstermine auf das Auto nicht verzichten, „ich fahre aber sehr gerne innerörtlich mit einem unserer Dienst-E-Bikes zu Terminen“, versicherte er. Seit April besitzt die Gemeinde zwei solcher Räder. Zur Fahrradmesse war Marius Reusch gemeinsam mit Ehefrau und den beiden Kindern mit den Rädern von Oberkleen in die Kerngemeinde geradelt; der vierjährige Johann hatte die rund zwölf Kilometer lange Strecke ganz alleine auf seinem Fahrrad bewältigt. „Bergauf schiebe ich ihn, dann klappt das wunderbar“, schmunzelte sein Vater.

Um auch die Mitarbeiter im Rathaus über die Stadtradeln-Aktion hinaus stärker für das umweltschonende und gesundheitsfördernde Fahrradfahren zu begeistern, hat die Gemeinde mit dem Kooperationspartner „BikesnBoards“ ein E-Bike-Leasing eingeführt, das einige Rathausmitarbeiter auch schon nutzen. „Dabei fallen die hohen Anschaffungskosten für das Elektro-Fahrrad weg, die Mitarbeiter können es auch privat nutzen und es gibt steuerliche Vorteile“, zählte Marius Reusch einige Pluspunkte auf.

Während des Kampagnenzeitraums und darüber hinaus bietet die Gemeinde allen Bürgern die Meldeplattform „Radar!“ an unter www.radar-online.net/radar-kommunen/karte/langgoens. Mit diesem Tool haben Radfahrer die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Über die Stadtradeln-App werden die gefahrenen Kilometer registriert. „Wer sich nicht darüber verbinden will, kann seine gefahrenen Kilometer auch in ein Kärtchen eintragen, das ist dann Vertrauensbasis“, erläuterte Susanne Müller. Stand Samstag hatten sich bereits 70 Personen und 15 Teams angemeldet. „Wir hoffen, das Alltagsradeln stärker zu etablieren und im Aktionszeitraum auf viele lange Wochenendtouren mit vielen Kilometern“, sagte die Klimaschutzmanagerin. Auf einer Kreidetafel vor dem Rathaus sollen die Zwischenstände notiert werden. „Unabhängig von der Gesamtprämierung werden wir unsere Langgönser Stadtradler würdigen“, kündigte der Bürgermeister an. Wer also noch einsteigen will, kann dies noch bis zum 20. Juni tun, sich unter stadtradeln.de/langgoens anmelden oder ein Team gründen beziehungsweise einem Team beitreten, um möglichst viele Kilometer für Langgöns zu sammeln. Somit vergrößern sich die Chancen für Langgöns, auf ein Siegertreppchen zu steigen.

Für Fragen steht Susanne Müller unter 06403/9020-58 oder unter s.mueller@langgoens.de zur Verfügung.