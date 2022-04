Kinder für den Naturschutz begeistern

Jetzt teilen:

LANGGÖNS-CLEEBERG - Langgöns-Cleeberg (red). "Naturschutz fängt im Kleinen an." Mit diesem Satz wirbt die Naturschutz-Jugendgruppe (Naju) Oberes Kleebachtal um Nachwuchs. Er ist in zweierlei Hinsicht gemeint: Zum einen, dass jeder einzelne Mensch schon mit kleinen Dingen sich am Naturschutz beteiligen kann, beispielsweise indem er einen kleinen Wildblumenblühstreifen anlegt oder versucht, seinen Plastikmüll zu reduzieren. Zum anderen ist mit dem Satz aber auch gemeint, dass man sich schon im jungen Alter dem Naturschutz widmen kann. Deshalb möchte die Gruppe Kinder ab sechs Jahren an den Naturschutz heranführen. Die Naturschutz Jugendgruppe gehört zum Nabu, dem Naturschutzbund. Die Naju-Gruppe führt über das Jahr verteilt bis zu zwölf Aktionen durch. Die Aktivitäten beschäftigen sich mit den vielfältigen Themen rund um den Natur- und Klimaschutz. Dabei wird eine abwechslungsreiche Mischung aus Ausflügen und Aktivitäten angeboten, um so altersgerecht und auf spielerische Weise Wissen und Erfahrungen über die Natur zu vermitteln.

Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, die Interesse an der Natur, deren Schutz, Tieren und Pflanzen haben, sind eingeladen, sich bei Heike Todhunter oder Mark Kuplent per E-Mail an m.kuplent93@ gmail.com oder an ht-nabu@ online.de zu melden.