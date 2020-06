„Kinder haben harte Zeit hinter sich“

Susanne Müller, Daniela Urban und Marius Reusch (v.l.) stellten das Ferienspielprogramm der Gemeinde Langgöns vor, die Poolnudeln dienen als Corona-Abstandshalter. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - Von „Abenteuer Wasser“ über eine „Klimarallye mit dem Rad“ bis „Langgöns Yard – Jagd auf Mr. X“: Die Ferienspiele der Gemeinde Langgöns finden mit einem vom Gemeindevorstand genehmigten Hygienekonzept statt. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) stellte es gemeinsam mit Jugendpflegerin Daniela Urban und Klimaschutzmanagerin Susanne Müller vor. Das Programm ist Corona-bedingt mit etwas mehr als 30 Angeboten weniger umfangreich als in den Vorjahren.

„Wir haben alles daran gesetzt, im Rahmen der Möglichkeiten ein schönes und ausgewogenes Ferienprogramm anzubieten, das alle Verordnungen berücksichtigt“, betonte der Bürgermeister und dankte der Jugendpflegerin.

Es gibt wieder ein Halbtagsangebot während der letzten drei Ferienwochen von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 14. August. In diesem Zeitraum sind die Kitas geschlossen. Das Programm ist ausschließlich unter www.langgoens-web.de oder www.langgoens.ferienprogramm-online.de zu finden. Bis zum 22. Juni ist die Onlineanmeldung möglich. Anschließende Anmeldungen werden im Büro der Jugendpflege angenommen.

Die Kinder werden in Gruppen betreut, angeboten werden Kreativ- und Wissensangebote wie „Tierische T-Shirts bedrucken“, „Wasserräder und Flöße bauen“, „Seifenblasenteststation“ oder „Sicherer Umgang mit WhatsApp, Insta und tiktok“, Spiele wie „Bilder-Schnitzeljagd“ und Sportaktionen wie „Fußball – das Runde muss ins Eckige“ oder „Breakdance“ und „Trendsportart Parkour“ mit erfahrenen Trainern. Wegen der Corona-Pandemie gibt es nur zwei Ausflüge: Es geht mit dem Zug in den Trampolin Park nach Linden zu „Jump and Fly“ und auf den Schiffenberg zu „Outdoor Escape Games“, hier wird die Anfahrt mit Privatautos organisiert. Kurse in Kooperation mit der Seniorenwerkstatt finden wegen Corona nicht statt, auch die örtlichen Vereine sind aus demselben Grund nicht dabei.

Neben dem erfahrenen Betreuerteam gibt es auch externe Anbieter mit Kursen zu Bumerang- und Raketenbau sowie Umweltpädagogen, die unter anderem das Thema „Spannende Spinnen“ vermitteln. In Kooperation mit der Sozialarbeiterin an den beiden Grundschulen wird „DIY Schmuck, Batiken & Co.“ angeboten.

Besonderer Höhepunkt sind zwei Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz auf dem Zeltplatzgelände des Blasorchesters. Am 10. August gibt es unter dem Motto „Erdbeeren im Winter – Hilfe, der Eisbär schwitzt“ eine Auftaktveranstaltung mit externen Fachleuten. Am 11. August steht eine „Klimarallye“ mit dem Rad auf dem Programm: „Dabei werden klimarelevante Punkte in Langgöns angesteuert. Die Auswirkungen und was jeder Einzelne für ein besseres Klima tun kann, werden dabei angesprochen“, verriet Susanne Müller. Ursprünglich war ein „Klimacamp“ geplant.

„Wir hoffen, dass die Angebote der Ferienspiele angenommen werden. Es ist ein Beitrag, dass Kinder wieder zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben, denn sie haben eine harte Zeit hinter sich“, betonte Reusch. „Es ist dieses Jahr umso wichtiger, dass wir das anbieten.“

Die Ferienspiele werden für alle Langgönser Kinder ab sechs Jahren sowie für auswärtige Kinder, die eine Langgönser Schule besuchen, veranstaltet. Alle Teilnehmer und Betreuer müssen einen eigenen Mund-Nase-Schutz bei sich haben, um diesen im Bedarfsfall zu tragen.

Kontakt und weitere Infos unter 06403/7751107 oder per E-Mail an jugend_langgoens@web.de. Die Bürozeiten des Jugendbüros sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 20 Uhr. Die Bürozeiten während der Ferienspiele sind Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr.