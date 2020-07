Kinder können früher zur Kita

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Zukünftig können auch in Dornholzhausen Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres in die Kita gehen. Eine entsprechende Satzungsänderung beschloss jetzt die Langgönser Gemeindevertretung einstimmig.

Ebenfalls einstimmig passierte eine "strukturverbessernde Maßnahme" am Gönsbach/Diesenbach im Bereich des Grundstücks "Schaubigweid" im Ortsteil Lang-Göns die Gemeindevertretung. Hier geht es um die Renaturierung des Gönsbaches im Bereich hinter der Firma Christ in Richtung Bahndamm. Dort soll eine Ackerfläche zu einem Retentionsraum werden, in dem der Gönsbach sich ausbreiten kann. Die Maßnahme kann zur Förderung angemeldet werden. Es wird mit Kosten von 220 000 Euro gerechnet, eine Förderung bis zu 85 Prozent wird erwartet. Die Maßnahme soll auch dem Hochwasserschutz dienen.