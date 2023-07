Kirmes in Niederkleen

Langgöns-Niederleen. Zur traditionellen Zeltkirmes lädt der TSV „Hüttenberg“ Niederkleen vom Freitag, 4. August, bis Montag, 7. August, auf den Festplatz in Niederkleen ein. Los geht es am Freitag, um 20 Uhr mit einer Mallorca-Party mit DJ Oliver Schraml. Am Samstag spielt ab 19.30 Uhr die Party- und Stimmungsband Gaudi Power. Der Kirmessonntag, beginnt mit dem traditionellen Kirmeszug durch den Ort bis zum Festplatz. Start ist ab 13.30 Uhr am Hof des Bürgerhauses. Die Stimmungskapelle „Original Weiltaler“ wird ab 15 Uhr für die Unterhaltung der Gäste im Festzelt sorgen. Der Frühschoppen am Kirmesmontag, ab 10.30 Uhr wird dann die Kirmes ausklingen lassen, hier wird die „Neue Schwalbacher Blasmusik“ dann für die nötige Stimmung sorgen. An allen Tagen lädt die Familie Wunderlich mit ihren Fahr- und Verkaufsständen ein.