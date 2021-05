Kita auf Vordermann gebracht

Der große Bewegungsraum im Obergeschoss. Foto: Rieger

CLEEBERG - Von außen sieht das rund 100 Jahre alte Gebäude, in dem die Kita "Regenbogen" in Cleeberg untergebracht ist, aus wie immer. Von innen ist es frisch saniert und fit für die Zukunft gemacht worden. Auch das Außengelände wurde neu gestaltet. Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch stellte das fertiggestellte Projekt gemeinsam mit Denizo Koc vom Bauamt der Gemeinde und Kita-Chefin Lisa Ruppel vor. Insgesamt kostete die Baumaßnahme 185 000 Euro.

Einladend, modern und in hellen, freundlichen Farben präsentieren sich die Räumlichkeiten, durch die Lisa Ruppel führte. Im ganzen Haus wurde die Elektrik erneuert. Sie stammte noch aus den 50er Jahren. "Das war auch ein ausdrückliches Anliegen der Eltern und der Erzieherinnen, die Elektrik auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen", betonte Marius Reusch. Auch die Heizanlage wurde komplett ausgetauscht, ein neuer Brennwertkessel installiert. Im Erdgeschoss wurde der Gruppenraum renoviert, die Decke mit Lärmschutz und der Boden sind neu. Auch Küche und Essensbereich sind sehr ansprechend geworden. Nebenan ist ein neuer Differenzierungsraum entstanden, der hauptsächlich von den Vorschulkindern belegt werden soll. So haben diese einen "eigenen" Bereich, ist die Gruppe in der Kita doch altersgemischt mit Kindern zwischen zehn Monaten und sechs Jahren. Auch ein neues Personal-/Besucher-WC wurde eingerichtet, der bisherige Schlafraum blieb unverändert, im Sanitärraum für die Kinder gibt es jetzt einen neuen Wickeltisch. "Die Räumlichkeiten sind für die eine Gruppe, die hier untergebracht ist, sehr großzügig, Möglichkeiten für die Einrichtung einer zweiten Gruppe sind hier auf alle Fälle vorhanden", sagte der Bürgermeister. "Wir haben jetzt auch einen Sonnenschutz vor den Fenstern in beiden Stockwerken, das hält die Raumtemperatur im Sommer auf einem angenehmen Niveau", freute sich die Kita-Chefin. Dies ist insbesondere für den großen Bewegungsraum im Obergeschoss wichtig. Auch dort wurde der Schallschutz erneuert. Dieser Raum bietet als erstes eine mögliche Erweiterung für einen zweiten Gruppenraum. "Dieser große Raum ist wirklich luxuriös", würdigte Ruppel die räumliche Situation. Ebenfalls im Obergeschoss gibt es jetzt einen neuen Personalraum, der auch für Elterngespräche genutzt werden kann. Das Büro für die Kita-Leitung und die Toiletten im Obergeschoss sind nicht neu, aber es gibt im Sanitärbereich jetzt warmes Wasser. Auch eine Gegensprechanlage mit Videofunktion wurde eingebaut. "Das ist sehr hilfreich und praktisch, so können wir vom Obergeschoss aus hören und sehen, wer herein möchte und können auch von hier oben aus öffnen", sagt sie. Vorher gab es keine Klingelanlage.

Der neugestaltete Außenbereich ist zweigeteilt: Im komplett mit neuen Spielgeräten ausgestatteten unteren Teil an der Espaer Straße ist jetzt alles für die Kita konzentriert. Es gibt zwei neue Schaukeln, eine davon ist eine Nestschaukel, ein kleines Kletter- und Rollenspielhäuschen, eine Rutsche, ein Bodentrampolin, eine kleine Wippe und ein Piratenschiff mit Wipp-Funktion. Im Bestand blieb der kleine Hügel, unter dem eine Betonröhre durchführt. Hier wurde auf dem Hügel ein neues Geländer installiert. Auch der Zaun ist neu.

Im oberen Bereich des Kitageländes am Biengartenweg soll noch in diesem Jahr ein öffentlicher Spielplatz eingerichtet werden. Der breite Weg auf dieser Seite des Gebäudes soll weiterhin von den Kindern mit Fahrzeugen wie Rollern oder Laufrädern nutzbar sein.

Der Rathauschef erläuterte die Förderprogramme: Die Außensanierung wurde durch die "Kleine Bauförderung des Landes Hessen" finanziert, bei der die Hälfte der eingesetzten 45 000 Euro gefördert wurden. Die grundhafte Innensanierung des Gebäudes kostete rund 140 000 Euro und wurde durch das Programm "Hessenkasse" zu 90 Prozent gefördert. "Es war uns wichtig, die Fördergelder der Hessenkasse auf alle Ortschaften zu verteilen. Hier in Cleeberg war die Sanierung der Kita eine wesentliche Infrastrukturaufgabe", unterstrich der Rathauschef.

Sein besonderer Dank galt Denizo Koc, der so oft die Kita besuchte, dass er von den Kindern schon mit Namen begrüßt wird. Er verlässt die Gemeindeverwaltung zum 31. Mai und wird zukünftig in Diensten der Stadt Butzbach stehen. "Denizo Koc hat in Langgöns gute und bleibende Spuren, insbesondere bei der Gestaltung der Spielplätze hinterlassen", würdigte Reusch das Wirken seines scheidenden Mitarbeiters.