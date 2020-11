Kita-Ersatzbetreuung für Sommerferienschließtage 2021 gefordert

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Die Langgönser Koalition aus CDU/FDP und Grünen will eine Kita-Ersatzbetreuung für die dreiwöchigen Sommerferienschließtage 2021 in zwei Kita-Einrichtungen, je eine im Kleebachtal und eine in Lang-Göns, in der Gemeinde, eingerichtet wissen. Das Angebot richtet sich an alle Langgönser Eltern, die ihre Sprösslinge betreuen lassen. Dazu wird ein Antrag in der Gemeindevertretersitzung am heutigen Donnerstag gestellt. Zum anderen soll die Umstellung der Kitas der Gemeinde Langgöns auf flexible Betreuungszeiten ab dem Kita-Jahr 2021/2022 erfolgen. So soll unter anderem eine Kernbetreuungszeit von acht bis 13 Uhr, flankiert von individuellen Erweiterungen der Kern-Betreuungszeit auf bis zu vier Stunden, sowie eine Früh- und Spätbetreuung und eine reine Nachmittagsbetreuung ab 12 Uhr angeboten werden. "Bisher müssen sich die Eltern auf die festen Betreuungszeiten der Kitas einstellen. Mit den flexiblen Betreuungszeiten wollen wir den Eltern Möglichkeiten eröffnen, um ihre Arbeitszeiten und die Zeiten mit ihren Kindern individueller abstimmen zu können", sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Knorz. In diesem Sommer sei aufgrund der Corona-Belastungen und -Ausfallzeiten erstmals in Langgöns eine Ferienbetreuung während der dreiwöchigen Schließzeit durchgeführt worden. Aufgrund der positiven Rückmeldungen von den betroffenen Eltern und Erziehern beantrage man nun für die Sommerferien 2021 die Ferienbetreuung in zwei Kitas der Gemeinde, um Eltern, die zum Beispiel aufgrund ihrer Arbeitssituation in dieser Zeit nicht in Urlaub fahren können, eine Betreuungsalternative anzubieten. Damit komme man auch den Erziehern entgegen, die flexiblere Urlaubszeiten nachfragen.

Die Umstellung auf flexible Betreuungszeiten soll zunächst an einem "Runden Tisch"mit Erziehern und Elternvertretern beraten werden.

"Gleichzeitig erhöhen wir auch die Betreuungsqualität", so Knorz. Mit August dieses Jahres sei weiteres Personal eingestellt worden. Seit Oktober unterstütze eine ausgebildete Waldpädagogin die Kitas der Gemeinde. Und zum 1. Januar 2021 soll über zusätzliches Fachpersonal die hohe Arbeitsbelastung abgebaut, und die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen verbessert werden, unterstreicht Knorz. Eine zusätzliche Wald- und Natur-Kita auf dem Gelände des Paul-Schneider-Freizeitheims sei für 2021 geplant.