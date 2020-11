Kita offen, Sparkasse zu

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - In der Sitzung der Langgönser Gemeindevertretung teilte Bürgermeister Marius Reusch (CDU) mit, dass die Filiale der Sparkasse Wetzlar im Ortsteil Oberkleen, die aktuell bereits wegen Corona nicht geöffnet ist, auch danach geschlossen bleibt. Dies habe das Institut im Gespräch mit ihm angekündigt.

"Das ist wieder ein kleiner Baustein der Nahversorgung und des Angebots in unseren Ortsteilen, der wegfällt", bedauerte der Rathauschef. Für die Bevölkerung im Ort und in den umliegenden Dörfern sei das keine gute Entwicklung. Reusch räumte ein, die Wirtschaftlichkeitskriterien der Sparkasse nachvollziehen zu können. "Die Sparkassen und Volksbanken untergraben ihr eigenes Erfolgsrezept, in der Fläche präsent zu sein, andererseits sind es aber auch besondere und schwierige Zeiten, auch für die Banken", zeigte er Verständnis. Man habe immerhin erreichen können, dass die Bargeldversorgung am örtlichen Nahkaufmarkt weiterhin bestehen bleibe und Kunden dort auch zukünftig Bargeld abheben könnten. Auch der Kontoauszugsdrucker bleibe vorläufig aktiv. Für alle anderen Aktivitäten werden die Sparkassenkunden in die Filialen nach Hüttenberg und Rechtenbach verwiesen.

Einstimmig und ohne Aussprache wurden folgende Tagesordnungspunkte verabschiedet: Die Gemeinde Langgöns wird Kompass-Kommune. Die Sicherheitsinitiative Kompass steht für das KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel und ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenauere Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention.

Ein Förderantrag zur Einrichtung einer Stelle "Gemeindeschwester 2.0" wurde auf den Weg gebracht. Mit den Gemeindeschwestern 2.0 sollen hilfebedürftige Menschen bei der selbstständigen Lebensführung sowie der sozialen Teilhabe so lange wie möglich unterstützt werden.

An der Weidig-Sporthalle in Oberkleen soll eine AC-Normalladesäule Typ 2 nach modernem Standard mit einer Anschlussleistung von zweimal 22 KW, also insgesamt 44 KW, eingerichtet werden. Hiermit könnte jeweils ein Kleinwagen innerhalb von anderthalb Stunden geladen werden. Ziel ist es, den Sportlern, den Lehrern der benachbarten Grundschule sowie Eltern und Zuschauern anzubieten, innerhalb der Schul-, Sport- und Wartezeiten das Auto zu laden. Der Strom soll zunächst kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sechs Jahre lang soll ein jährliches Monitoring bezüglich der Nutzung erfolgen, um zu überprüfen, wie die Abrechnung weiter gehandhabt werden soll.

Die von Klimaschutzmanagerin Susanne Müller vorgeschlagenen Maßnahmen zur Einsparung von Energie wurden beschlossen.

Bei einer Gegenstimme wurden die Maßnahmen zum Klimaschutz gemäß der Empfehlung des Umwelt- und Verkehrsausschusses beschlossen. Sie sollen im Rahmen eines Monitorings auf ihren Erfolg geprüft werden.

Ebenfalls bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wurde die Renovierung und der Anbau des Feuerwehrgeräte- und Backhauses in Dornholzhausen nach dem vorgestellten Konzept verabschiedet. Damit soll das Gebäude, das nicht mehr zeitgemäß genutzt werden konnte, zukunftsfähig gemacht werden. Auf einen Neubau "auf der grünen Wiese" wurde bewusst verzichtet. Die Kosten für das Projekt werden auf knapp 900 000 Euro geschätzt, es wurde in die Hessenkasse aufgenommen und wird dadurch zu 90 Prozent durch das Land gefördert.

Der Antrag der SPD zum Bauen mit "kreislauffähigen Materialien" wurde einstimmig in den Umwelt- und Verkehrsausschuss verwiesen.

Der Antrag der Koalition aus CDU/FDP und Grünen zur Kita-Ferienbetreuung und flexiblen Betreuungszeiten (diese Zeitung berichtete) wurde einvernehmlich in den Sozialausschuss überwiesen.

Ein Berichtsantrag der Koalition zur Entwicklung der Nahwärmeversorgung im Bereich Süd-Ost im Ortsteil Lang-Göns wurde einstimmig gestellt.