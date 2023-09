Kita Regenbogen öffnet seine Türen

Langgöns-Cleeberg. Die Kindertagesstätte Regenbogen in Cleeberg lädt für Samstag, 23. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in ihre Räumlichkeiten in Cleeberg, Espaer Straße 4 ein. Interessierte können bei einem Rundgang, der alle 45 Minuten angeboten wird, die Räume und deren Ausstattung besichtigen und das Fachpersonal kennenlernen. Mitmachstationen wird für Jung und Alt angeboten, Kinder können sich schminken lassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.