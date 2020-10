Klares Bekenntnis abgelegt

Das Feuerwehrgerätehaus inklusive des Backhauses in Dornholzhausen wird grundlegend saniert und erweitert. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - Ein klares Bekenntnis zu einem historischen und ortsbildprägenden Gebäude, das rund 90 Jahre alt ist, legten die Mitglieder des Langgönser Bauausschusses um dessen Vorsitzende Denise Boller (CDU) in ihrer Sitzung am Mittwochabend ab: Einstimmig empfahlen sie für das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Dornholzhausen die Renovierung und den Anbau nach dem vorgestellten Konzept von Roger Schneider vom Architekturbüro shb aus Gießen. Damit soll das Gebäude, das nicht mehr zeitgemäß genutzt werden konnte, zukunftsfähig gemacht werden. Auf einen Neubau „auf der grünen Wiese“ wurde bewusst verzichtet.

Bürgermeister Marius Reusch (CDU) erläuterte, dass die Gemeindevertretung bereits Ende 2019 den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Gebäudes, in dem sich auch das Backhaus befindet, sowie den Erweiterungsanbau gefasst hatte. „Das Projekt wurde für die Hessenkasse beantragt, dort auch aufgenommen, und wird dadurch zu 90 Prozent durch das Land gefördert“, erläuterte der Rathauschef. Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich laut Planer auf knapp 900 000 Euro.

Roger Schneider stellte das Sanierungskonzept vor. Die Arbeiten werden bei laufendem Feuerwehrbetrieb durchgeführt. Die gesamte Nutzfläche wird um 120 bis 130 Quadratmeter auf 417 Quadratmeter erhöht, wobei das Backhaus dabei nicht einberechnet ist. Der Zugang im Erdgeschoss bleibt wie bisher, es wird einen zentralen Flur geben, von dem aus die umliegenden Räume optimal erreichbar sind. Die Sanitäranlagen und Umkleiden werden auf den neuesten Stand gebracht und sind selbstverständlich nach Geschlechtern getrennt. Im Obergeschoss gibt es kleinere Veränderungen, hier werden ein Verwaltungsbüro, ein Jugend- und ein Schulungsraum eingerichtet und Sanitäranlagen renoviert. Auch der Schlauchturm wird saniert.

Baubeginn im Frühjahr

Ein Anbau mit Maßen für die aktuellen Größen von Feuerwehrautos wird errichtet. Dort werden die beiden Fahrzeuge der Dornholzhäuser Brandschützer stehen. Angrenzend daran gibt es eine Werkstatt und Lagerflächen. Die Elektroinstallationen werden komplett ausgetauscht, die Dachdecke gedämmt und die gasbetriebene Heizungsanlage durch eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt. Im Backhaus werden die Oberflächen saniert. Der Zeitplan sieht vor, dass im späten Frühjahr 2021 Baubeginn ist. Roger Schneider rechnet mit einer Bauzeit von acht bis neun Monaten, sodass die Maßnahme im Januar 2022 abgeschlossen sein sollte.

Marius Reusch bezeichnete die Planung als „gelungenen Entwurf“ und ergänzte, dass alles im Vorfeld mit Gemeindebrandinspektor (GBI) Thomas H. Heckrodt und der Feuerwehr Dornholzhausen abgestimmt worden sei. „Dieses große Projekt ist für die Gemeinde kein Pappenstiel, aber ein Bekenntnis zu einem alten Gebäude am Standort.“ Er verwies auf die hohe Fördersumme und betonte ausdrücklich den Wunsch der Feuerwehrleute, die gesagt hätten: „Wir wollen in dem Gebäude bleiben!“ Von den Dimensionen her sei das Haus zukunftsfähig, beantworteten der GBI und der Bürgermeister eine entsprechende Frage von Annette Mulitze (Grüne). Auch der Hochwasserschutz für das in nächster Nähe zum Kleebach gelegene Gebäude sei eingeplant. Eine entsprechende Frage hatte Volker Rühl (SPD) gestellt. Jürgen Knorz (CDU) lobte das Konzept ebenfalls und attestierte dem Gebäude einen „erstaunlich guten Zustand“. Noch geprüft werden müsse, so Reusch, ob die Dachfläche in Form einer externen Vermietung durch eine Fotovoltaikanlage genutzt werden kann.