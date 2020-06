Kleebach bei Langgöns muss grundhaft geräumt werden

Das Kleebachwehr vor Niederkleen am Mittwochabend. Die Schließung des Schiebers während des schweren Unwetters am Wochenende erfolgte erst Stunden nachdem das Hochwasser schon die Ortsmitte unter Wasser gesetzt hatte. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - Das Unwetterereignis in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag hat in Langgöns mehrere Schlammlawinen und zudem Hochwasser im Kleebach ausgelöst. Stark betroffen waren die Ortsteile Oberkleen, Dornholzhausen und ganz besonders Niederkleen, wo der Kleebach den alten Ortskern überflutete. Jürgen Knorz als Sprecher der Langgönser Koalition aus CDU/FDP und Grünen hatte deshalb den Vorsitzenden des Umwelt- und Verkehrsausschusses, Dr. Michael Buss (Grüne), gebeten, das Thema auf die Tagesordnung der Ausschusssitzung am Mittwochabend zu nehmen.

„Es war schon eine sehr extreme Situation und Erfahrung“, resümierte Bürgermeister Marius Reusch (CDU) das Geschehen. In der Schulstraße in Dornholzhausen erlebte die Familie Fuchs zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen, dass eine Schlammlawine von einem oberhalb gelegenen Acker durch den Garten und das Erdgeschoss ihres Hauses floss. „Das Haus war nach der ersten Schlammlawine gerade professionell gereinigt worden, jetzt braucht es eine Kernsanierung, die Familie ist am Ende“, berichtete Thorsten Fuchs (FW), der Bruder des Hausbesitzers, und bat die Gemeinde „dringend um kurzfristige fachgerechte Maßnahmen“. Diese Bitte stieß auf einhelliges und großes Verständnis. „Wir überlegen kurzfristig intensiv nach Möglichkeiten, das abzustellen“, versicherte der Bürgermeister. Er berichtete, dass man bereits mit einer Ingenieurfirma, die sich auf die Analyse und Vermeidung solcher Extremereignisse spezialisiert hat, in Kontakt stehe. Auch oberhalb des Baugebiets „Riebäcker“ in Oberkleen gab es eine Schlammlawine, die vom Feld her kommend in das Wohngebiet eindrang und die Keller mehrerer Häuser in Mitleidenschaft zog.

Streit um Zuständigkeiten

„Höhepunkt der Schadenslage war der alte Ortskern in Niederkleen“, informierte der Rathauschef über das Hochwasser in diesem Ortsteil. Es sei aus seiner Sicht „ein nicht nachvollziehbares Ereignis“ gewesen. Damit spielte er auf ein Kompetenzgerangel an, das sich in dieser Nacht abspielte: Nachdem das Hochwasser um 1 Uhr morgens den Bereich der Kreuzgasse unter Wasser gesetzt hatte, kontaktierten Bürgermeister und Gemeindebrandinspektor Thomas H. Heckroth die Leitstelle des Notdienstes des Wasserverbandes, um den Schieber am Hochwasserrückhaltebecken vor Niederkleen zu schließen und somit die Wasserzufuhr zu stoppen. Der Verband ist dafür zuständig. Die Langgönser bekamen zu ihrer großen Verwunderung die Auskunft, dass an dem Schieber „nichts reguliert“ werden dürfe. Sie probierten daraufhin mit dem RP in Kontakt zu treten, jedoch vergeblich. Gegen 4 Uhr kamen nach weiteren Anrufen dann doch noch Leute vom Wasserverband, gegen 4.30 Uhr wurde der Schieber endlich geschlossen. „Unmittelbar nach der Schließung ist der Pegel merklich gesunken“, sagte Reusch und räumte eine gewisse „Fassungslosigkeit“ nach diesem Zuständigkeitsstreit ein. Er wolle jedoch in dieser Angelegenheit nicht nachkarten, sondern „eine konstruktive Lösung suchen“, zeigte er sich pragmatisch. Sollte es erneut zu einer Hochwasserlage kommen, werde die Feuerwehr mit der Begründung „Gefahr im Verzug“ den Schieber selbst schließen, das sei auch zulässig, habe man mittlerweile aus den Regularien herausgesucht. „Das entscheidende Kriterium des Wehrs sollte sein, den Ort vor Hochwasser zu schützen“, stellte Marius Reusch klar. Das Wehr unterliege einer bestimmten Berechnung der Durchflussmenge, „Starkregenereignisse sind da nicht mit einbezogen“, sagte Reusch. Das spezialisierte Ingenieurbüro, mit dem man bereits im Kontakt stehe, werde auch hier Handlungsempfehlungen geben. „Das ist unbedingt notwendig um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wiederherzustellen“, betonte der Bürgermeister.

Über den Kleebach in der engen Ortslage in Niederkleen gibt es seit längerem politische Diskussionen. Es geht dabei auch um die Abwägung von Hochwasserschutz versus Naturschutz. Tatsache ist, dass der Kleebachtal in der Ortslage seit Jahren intensiv von Anlandungen geprägt ist. Der Bürgermeister sieht nun das Ausbaggern des Kleebachs und eine Neuberechnung der Einstellung des Wehrs als eine Problemlösung an. Jürgen Knorz, selbst direkter Anwohner des Kleebachs in der Ortsmitte, möchte die Fließgeschwindigkeit nicht erhöhen, „dann haben Dornholzhausen und Hörnsheim das Problem, vielmehr sollten wir den Abfluss bremsen und Retentionsräume nutzen.“ Dafür seien für jeweils über 500 000 Euro die beiden Dämme in Niederkleen und Dornholzhausen gebaut worden, so Knorz.

„Reine Hilflosigkeit“

Der Niederkleener Klaus Textor, der sich seit Jahren mit der Wasserthematik in und um Niederkleen detailliert beschäftigt, widersprach: „Das Schließen des Schiebers ist Unsinn und reine Hilflosigkeit“, kritisierte er. Seiner Meinung nach kann nur die Reinigung des Bachbetts erfolgbringend sein. Textor warf der Gemeinde vor, bezüglich der Anlandungen „ihre Sorgfaltspflicht seit Jahren vernachlässigt“ zu haben. Seit 2007 sei nichts mehr unternommen worden. „Der Bach hat in der Ortslage auch kaum Gefälle, deshalb setzt sich dort viel Sediment ab, die Anlandungen werden jedes Jahr mehr!“

Axel Röhrig, ebenfalls Niederkleener, stimmte ihm zu: „Das Idealquerprofil ist im Kleebach nicht mehr gegeben, um die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses zu gewährleisten, Totholz, Querriegel und Steine sind eingebaut, es wurde genau dagegen gearbeitet“, rügte er.

Marius Reusch wies die „Vernachlässigung durch die Gemeinde“ zurück. Es hätten mehrere Begehungen stattgefunden mit der Unteren Wasserbehörde, die letzte gerade erst vor einer Woche. „Wir stehen unter der Aufsicht von Behörden, wir können das nicht einfach selbst machen“, stellte er klar. „Man muss diesen Bach grundhaft räumen, damit er wieder abfließen kann“, sei für ihn die jüngste Erkenntnis gewesen.

Klaus Textor berichtete, dass er die Behörde gebeten habe, an Begehungen teilzunehmen, das sei bislang nicht geschehen. Michael Buss betonte, dafür zu sorgen, dass dies zukünftig der Fall sein werde. Er dankte „für die disziplinierte Debatte angesichts dieses wichtigen Themas, das uns weiter beschäftigen wird“.