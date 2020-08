Kleebach wird geräumt

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). In Folge des Starkregenereignisses in der Nacht auf den 14. Juni und der weitläufigen Überschwemmung des Ortskerns von Niederkleen durch den Kleebach wurden seitens der Gemeinde Langgöns Gespräche mit den Fachbehörden Untere Naturschutzbehörde (UNB) und Untere Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Gießen sowie der Oberen Wasserbehörde (OWB) des Regierungspräsidiums Gießen geführt. Im Rahmen der Maßnahmen, die in den kommenden Tagen beginnen, wird eine Mahd des Uferbereichs durchgeführt. Anschließend erfolgen gemäß den Vorgaben der Fachdienste Wasser- und Bodenschutz sowie Naturschutz des LK Gießen die Räumarbeiten. Diese werden vor Beginn der Maßnahme noch einmal konkret mit dem beauftragten Unternehmen vor Ort besprochen, damit alle Auflagen der Fachbehörden eingehalten und umgesetzt werden.