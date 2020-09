Kleebachbett in Niederkleen erfolgreich ausgebaggert

Martin Hanika (l.) und Jürgen Knorz bei der Besichtigung des ausgebaggerten Kleebachs in Niederkleen. Foto: Imme Rieger

NIEDERKLEEN - "Das Wasser fließt tatsächlich, trotz der Trockenperiode, es steht nicht", freute sich der Langgönser Parlamentspräsident Martin Hanika (CDU). Gemeinsam mit Jürgen Knorz, dem Fraktionsvorsitzenden der Langgönser CDU, machte er sich ein Bild von den mittlerweile abgeschlossenen Ausbaggerungsarbeiten im Kleebachbett zwischen der Steinernen Brücke im Bereich Bergstraße /Kreuzstraße und der Backhausbrücke am Schneiderberg in Niederkleen. Dazu durchwatete der Cleeberger den kompletten Bachabschnitt in Gummistiefeln. Ziel der Ausbaggerung war es, den Gewässerlauf von dem üppigen Bewuchs und den Anlandungen zu befreien, um zukünftig Hochwasserereignisse infolge von Starkregen, wie öfters in der Vergangenheit und zuletzt im Juni passiert, zu vermeiden. Ursache ist das naturbedingt geringe innerörtliche Gefälle des Gewässers, wodurch es immer wieder zu vermehrten Ablagerungen kam.

"Es war dringend erforderlich, die Sedimente und die Vegetation im Bachbett zu entfernen, damit es keinen erneuten Rückstau in der Ortslage gibt", betonte Martin Hanika. Das heimische Baggerunternehmen habe sehr behutsam, kompetent und dabei kostengünstig gearbeitet, lobte Jürgen Knorz. "Es ist schade, dass das Biotop zerstört wurde, aber es wird nächstes Jahr wieder grün sein", sagte der Niederkleener, der selbst Bachanrainer ist.

"Die Sedimentablagerungen im Bachbett sind ganz natürlich, weil das Gewässer in der engen Ortslage nicht mäandrieren kann. Deshalb müssen die Anlandungen auch zukünftig regelmäßig entfernt werden", unterstrich Hanika.

Jürgen Knorz erinnerte auch an frühere Zeiten: "Viele haben noch das Bild von vor 40 Jahren vor Augen, als kleine Wehre in diesem Abschnitt das Wasser rückstauten. Die Feuerwehr konnte aus diesen gestauten Flächen dann Wasser entnehmen, und im Winter liefen wir Kinder gerne hier Schlittschuh." Bei den heutigen, geringeren Wassermengen sei ein solches Szenario jedoch nicht mehr möglich. Auch ein Fischbestand sei wegen des niedrigen Wasserstands nicht mehr denkbar. Dem pflichtete Hanika bei. Das sei auch in Cleeberg kein Thema, wo er als Kind mit einer selbst gebauten Angel noch Fische gefangen habe. Abgesehen davon sei es aber "genial von der Natur, dass auch nach mehreren Wochen Trockenheit immer noch Wasser da ist und fließt."