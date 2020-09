Klimaschutz in Neubaugebieten auf Tagesordnung

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Der Langgönser Umwelt- und Verkehrsausschuss trifft sich heute um 20 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses im Kernort Lang-Göns. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Präsentation der Entwurfsplanung für die Erweiterung der Park+Ride-Anlage am Bahnhof Lang-Göns durch das Planungsbüro, Ladesäulen für E-Mobilität an der Sporthalle in Oberkleen, der Klimaschutz in Neubaugebieten, die Anschaffung einer Drohne für den kommunalen Einsatz und ein Antrag der CDU/FDP und der Grünen zum Durchgangsverkehr in Oberkleen.

Dabei steht die Frage im Raum, in welchem Umfang nach der Sanierung der Kleebachbrücke der Straßenverlauf Brückenstraße-Hofstatt-Pfingstweide für den Durchgangsverkehr wieder genutzt werden sollte, weil die Hauptstraße aufgrund der engen Ortslage nur eingeschränkt für den Durchgangsverkehr geeignet ist. Mit der Sanierung der Kleebachbrücke könnten Busse und Lkw diesen Straßenverlauf wieder nutzen, die Hauptstraße umfahren und dadurch die Ortslage entlasten. Wegen der Corona-Auflagen werden Besucher gebeten, sich unter u.mueller@langgoens.de anzumelden.