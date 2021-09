Klimaschutz trifft auf Kapitalanlage

Auf dem Dach des Bürgerhauses im Kernort Lang-Göns wird ein „Bürgersonnenkraftwerk“ entstehen. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). Langgöns hat die Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ unterzeichnet und strebt damit das Ziel an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Fotovoltaikanlagen befinden sich bereits unter anderem auf sieben Dächern gemeindlicher Gebäude, darunter das Rathaus, der Bauhof und die Kita Mäuseburg.

Um die gesteckten Ziele beim Ausbau der regenerativen Energien in der „Klimakommune Langgöns“ zu erreichen, ist neben Eigeninvestitionen seitens der Gemeinde zusätzlich auch die Vergabe an externe Unternehmen geplant. In Kooperation mit dem Verein „Sonneninitiative“ aus Marburg könnte auf fünf weiteren Dächern von Liegenschaften der Gemeinde Langgöns gebaut werden: Es sind die Feuerwehrhäuser in Oberkleen und in Niederkleen sowie die Bürgerhäuser in Oberkleen, Lang-Göns und Dornholzhausen.

Der Verein bietet dabei das Konzept des „Bürgersonnenkraftwerks“ an. Prinzip ist, dass sich Privatpersonen mit einer Mindesteinlage zwischen 900 und 1200 Euro als Investor einbringen können. Die Initiative betreut und verwaltet die Solaranlagen, die dann im Eigentum von Bürgern sind, professionell und nimmt ähnlich wie eine Hausverwaltung einen bestimmten Betrag für seine Dienstleistung. Die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller informierte detailliert über das Projekt, bei dem Klimaschutz auf Kapitalanlage trifft. Jeder könne daran teilnehmen, eigenen Solarstrom ernten und damit Klimaschützer werden, neben dem Umweltnutzen lasse sich eine Rendite erzielen, auch eine Steuerersparnis ist dabei.

In der Diskussionsrunde betonten der Bürgermeister und Mitglieder aller Fraktionen ausdrücklich ihren Willen, den Klimaschutz in der Gemeinde voranzubringen. „Wir wollen nicht alle Projekte auslagern und haben auch noch eine Reihe von eigenen Projekten geplant, aber die Möglichkeit, sich von einem Teil zu entlasten, sollten wir nutzen. Die Bürger dabei zu beteiligen, ist eine charmante Idee“, unterstrich der Bürgermeister. Einstimmig wurde der Gemeindevertretung empfohlen, vier der fünf genannten Objekte an die „Sonneninitiative“ zu vermieten. Das Feuerwehrgerätehaus in Niederkleen zählt aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit erst einmal nicht dazu.