Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN - (ww). Die Band „David & the 3 Goliaths“ hat für ihr Konzert am Samstag, 22. August, kurzfristig die Spielstätte gewechselt. Sie wird auf dem Festplatz in Dornholzhausen in einem Zirkuszelt spielen. Einlass ist weiterhin 17 Uhr bei freiem Eintritt. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Zuvor sollte der Auftritt in der Gaststätte „Zum Kleebachtal“ stattfinden.