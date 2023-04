Kräuterspaziergang mit Kräuterfrau Barbara Skarupke

Langgöns-Cleeberg. Die NABU-Gruppe Oberes Kleebachtal lädt Interessierte am Sonntag, 7. Mai, zum Kräuterspaziergang mit der Hüttenberger Kräuterfrau Barbara Skarupke ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Feldweg, der zum Seegrund in Cleeberg führt. Er befindet sich bei Ortsdurchfahrt auf der linken Seite der großen Kurve direkt vor einem alten Fabrikgebäude. Anmeldung per E-Mail an info@nabu-oberes-kleebachtal.de. NABU-Mitglieder und Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei, für Nichtmitglieder beträgt die Teilnahme zehn Euro.