Kultursommer bietet Ortsvereinen eine Bühne

LANGGÖNS - (ikr). Zum „Kultursommer der Gemeinde Langgöns“ lädt Bürgermeister Marius Reusch alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Veranstaltungsreihe im Rahmen des Langgönser Kultursommers ein. „Die Gemeinde möchte damit nach der langen Corona-Zwangspause den örtlichen Kulturvereinen die Möglichkeit zur Präsentation bieten und einen kleinen Beitrag dazu leisten, das gesellige Leben in unseren Orten wieder zu beginnen. Wir freuen uns auf schöne Sommerabende in geselliger Runde“, erklärt der Rathauschef. Die einzelnen Veranstaltungen, bei denen die örtlichen Gesang- und Musikvereine auftreten sind jeweils um 19 Uhr geplant für Freitag, 27. August, auf dem Platz vor dem alten Spritzenhaus in der Pinggasse im Kernort Lang-Göns, am Freitag, 3. September, auf dem Dorfplatz bei der Feuerwehr in Cleeberg, am Freitag, 10. September, im Garten der Evangelischen Kirche in Dornholzhausen und am Freitag, 17. September, auf dem Waldsportplatz in Oberkleen.

Die Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter draußen statt. Die notwendigen AHA-Regeln sind einzuhalten. Der Eintritt ist frei. Für Getränke und kleinere Speisen sorgen die örtlichen Gastronomen.