Landwirtschaft hat Jubilar fit gehalten

LANGGÖNS - Ein Mann, der insbesondere bei allen, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, in und um Lang-Göns seit Jahrzehnten wohl bekannt und beliebt ist, feiert am heutigen Freitag sein 85. Wiegenfest: Manfred Schupp, der viele Jahre die Geschicke des Ortsbauernverbands Lang-Göns lenkte, wurde am 21. August 1935 in Niederkleen als Sohn einer im Ohly’schen Haus alteingesessenen Bauernfamilie geboren. Nach dem Besuch der landwirtschaftlichen Berufsschule in Oberkleen und der Landwirtschaftsschule Wetzlar, heiratete er 1959 Inge Frey aus Lang-Göns und übernahm nach dem Tod seines Schwiegervaters 1966 gemeinsam mit seiner Frau den landwirtschaftlichen Betrieb der Schwiegereltern.

Schwerpunkte waren die Pflanzkartoffelvermehrung und die Direktvermarktung von Kartoffeln, die Milchviehhaltung bis 1988, die Legehennenhaltung mit Direktvermarktung sowie eine Muttersauenhaltung zur Ferkelerzeugung. Im Jahr 2000 wurde der Betrieb altersbedingt eingestellt. Mit seiner Ehefrau bekam der Jubilar zwei Kinder und ist heute stolz auf seine drei Enkel. Manfred Schupp war stets ein überaus engagierter Interessenvertreter seines Berufsstandes, er hatte zahlreiche Funktionen und Ehrenämter: Seit 1966 wirkte er mit seiner ruhigen, besonnenen und auf Ausgleich bedachten Art im Vorstand des örtlichen Ortsbauernverbandes, zuletzt bis 2014 als Vorsitzender.

Er war Ortslandwirt, Pflanzenschutzwart der Gemeinde Langgöns und ist seit über 20 Jahren und bis heute Wildschadensschätzer. Außerdem war der Jubilar 20 Jahre Vertreter bei der Volksbank Gießen und gehört seit 1999 dem Jagdvorstand Lang-Göns an. Für seinen vielfältigen Einsatz wurde er mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet.

Die große Leidenschaft des vielseitig interessierten ehemaligen Landwirts, den die körperliche Arbeit, aber auch das hohe Interesse an der Entwicklung von allem, was mit der Landwirtschaft zusammen hängt, fit gehalten haben, gilt dem Obst- und Gartenbau und der Heimatforschung. Seit über 60 Jahren führt er täglich Aufzeichnungen über das Wetter und wichtige Ereignisse. Der Landwirtschaft gehört bis heute sein Herz, aktuelle Tendenzen verfolgt er kritisch. „Die Monokulturen gefallen mir gar nicht“, rügt er. Die aktuell vermehrt angepflanzten Blühstreifen begrüßt er ausdrücklich, selbst habe er seinerzeit immer Rotklee in der Nähe des Dorfes gesät. „So kamen tausende Schmetterlinge, so etwas gibt‘s heute gar nicht mehr. Ich habe immer die Kindergartenkinder dorthin begleitet“, erinnert sich der erklärte Blumenfreund, der auch heute noch gerne sein Wissen an jüngere Generationen weitergibt.

„Ich war immer ein lustiger Mensch, besitze eine positive Lebenseinstellung, habe mich vor keiner Arbeit gescheut und war immer wissenshungrig“, bekennt Manfred Schupp beim Rückblick auf sein langes Leben. Sein größter Wunsch zum Geburtstag ist: „Neben Gesundheit möchte ich gerne noch eine Weile mit meiner Frau zusammenbleiben und das Urenkelchen erleben!“ Das soll im nächsten März das Licht der Welt erblicken. Darauf freut sich die ganze Familie schon sehr.

Coronabedingt wird Manfred Schupp seinen Geburtstag nur im engsten Kreis feiern, ganz im Gegensatz zu früher: „Früher haben wir, besonders bei Hochzeiten, eine ganze Woche lang gefeiert!“