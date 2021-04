Lang-Gönser Elektromeister Harry Windirsch spendet 5000 Euro für Waldkindergarten

Über eine großzügige Spende von Harry Windirsch (l.), über 5000 Euro für den geplanten Waldkindergarten freut sich Bürgermeister Marius Reusch. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). Für seine Spendenfreudigkeit und Hilfsbereitschaft ist der Lang-Gönser Harry Windirsch in seinem Heimatort wohlbekannt. Sein soziales Engagement stellte er nun einmal mehr unter Beweis: 5000 Euro überreichte der Elektromeister dem Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. Die Summe soll dem geplanten Waldkindergarten im Paul-Schneider-Freizeitheim in Dornholzhausen zugutekommen.

„Das ist eine tolle Geste, vielen Dank!“, zeigte sich der Rathauschef begeistert. „Es freut mich, dass in der Bevölkerung Interesse und Unterstützung für ein solches Anliegen da ist“, betonte er. Ganz aktuell ist für dieses Projekt eine interkommunale Kooperation zwischen den Gemeinden Langgöns und Hüttenberg angedacht.

Harry Windirsch hatte bereits 2018 in Langgöns eine Aktion gestartet, bei der Privatpersonen, Vereine und Geschäftsleute aufgerufen waren, für alle Kindergärten in der Gemeinde zu spenden. Die Aktion brachte bis zum Sommer 2019 über 15 000 Euro ein. „Weil es mir eine persönliche Freude ist, den Langgönser Kindern etwas Gutes zu tun, habe ich einen Spendenaufruf gestartet“, so Windirsch. Bereits zu diesem Zeitpunkt sagte er seine Unterstützung für den geplanten Waldkindergarten zu. „Ich habe damals schon gedacht, das ist eine schöne Sache, da wollen wir uns beteiligen“, begründete der engagierte Lang-Gönser seinerzeit sein Engagement und hofft erneut auf viele Nachahmer. Seine Ehefrau Conny steht voll hinter ihm. Auch in Allstedt in Sachsen-Anhalt, in Lindau am Bodensee und ganz aktuell geplant in Thürmsdorf bei Chemnitz, alles Städte, zu denen die Familie Windirsch einen besonderen Bezug hat, beziehungsweise wo Freunde oder Verwandte wohnen, hat er ähnliche Aktionen initiiert.