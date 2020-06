Lang-Gönser Hans-Joachim Reh hat ein Lied aus einzelnen Stimmen der Kirchenchormitglieder digital abgemischt

Hans-Joachim Reh am heimischen Rechner, der auch als Mischpult dient. Foto: Rieger

LANGGÖNS (ikr). Chorgesang ohne Chor, wie ist das möglich? Denn wegen Corona dürfen Chöre seit vielen Wochen nicht zusammenkommen, um gemeinsam zu singen. Hans-Joachim Reh, Leiter und Dirigent des evangelischen Kirchenchors im Kernort Lang-Göns, weiß: "Die Qualität der Stimme wird nicht besser, ohne zu singen, es ist momentan ganz schwierig." Er überlegte hin und her, wie er als Chorleiter ohne Chor sein Ensemble trotzdem zum Singen bringen kann. "Ich dachte darüber nach, mit den digitalen Möglichkeiten Musik zu sammeln und dann zu mischen!" Das hörenswerte Ergebnis war kürzlich Teil eines Online-Gottesdienstes.

Reh weiß von keinem in der Region, der so etwas bislang gemacht hat, es habe zwar online Chorproben gegeben, aber ein Lied aus den einzelnen Stimmen der Chormitglieder gemeinsam abzumischen, ist wohl bislang einmalig in der hiesigen Chorlandschaft: "Ja, es gibt die tollsten Versuche via Internet gemeinsam zu singen oder zu proben. Aber das ist nicht das, was sich Sängerinnen und Sänger unter Chor vorstellen", findet der Chorleiter. Der Kirchenmusiker hatte oft an einen Klassiker der Popmusik gedacht, nämlich "Sounds of Silence" von Simon & Garfunkel, was übersetzt "Die Klänge der Stille" bedeutet. "Dieses Lied, diese Melodie - für mich eine der schönsten überhaupt - ist im übertragenen Sinne jetzt Realität geworden, jedenfalls für Chöre!" Reh fragte sich: "Was also kann man dieser Stille entgegensetzen?" Anfangs hat der Lang-Gönser seinen Chor wöchentlich mit Musik versorgt, am Rechner eingespielt und über E-Mail verschickt. "Mal ein Choral, ein Kanon, ein anderes Mal ein Ausschnitt aus einem Konzert", erzählt er.

Aber bei allen Bemühungen sei ein großes Defizit geblieben: "Auch weil ich nicht wusste, ob die Chormitglieder auch wirklich zu der Musik singen." Also dachte Reh darüber nach, digitale Mittel einzusetzen, damit Musik zu "sammeln" und dann zu mischen.

Seine Skepsis bezüglich technischer Probleme wurde durch den Online-Gottesdienst in der ersten Maihälfte, in dem das Lied "Jesus in my House" von Judy Bailey, das durch eingeschickte und gemixte Aufnahmen vieler Menschen zu einem tollen Song wurde, zerstreut. "Wenn die das kann, mache ich's auch", beschloss der Chorleiter. Endgültig angetrieben wurde Hans-Joachim Reh durch den Bibeltext für den darauffolgenden Sonntag, der die Bergpredigt und das Vaterunser beinhaltete.

"Zu diesem wirklich weltumspannenden Text, dem Gebet Jesu, gibt es nämlich ein schönes Lied, das der Chor seit mindestens 20 Jahren kennt. Es heißt 'Vater unser Vater'", erklärt er. Reh setzte sich an seinen Rechner, erstellte ein Playback, schickte es an alle Chormitglieder und bat darum, das Lied mitzusingen, aufzunehmen und ihm die Audio-Datei dann zu schicken.

15 der insgesamt 45 Chormitglieder machten mit. "Am besten funktionierte das Ganze mit zwei Geräten: über Kopfhörer konnte das jeweilige Chormitglied das Playback hören, um zeitgleich in ein Handy zu singen, denn die Musik des Playbacks sollte nicht auf der Aufnahme zu hören sein", schildert der Chorleiter den technischen Ablauf.

"Die Teilnehmer fanden es eine tolle Idee, für manche war es auch Stress, aber diejenigen, die konnten, wollten alle gerne dabei sein", sagt der Initiator dieser Idee rückblickend. Nachdem alle ihren Gesang abgeliefert hatten, mischte Hans-Joachim Reh die einzelnen Gesänge zusammen.

Ungefähr 20 Stunden nahm diese Arbeit in Anspruch, "denn so etwas braucht seine Zeit", weiß Reh nun aus Erfahrung. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Pfarrer Achim Keßler zeigte sich absolut begeistert über diese gelungene Überraschung für den Online-Gottesdienst und dankte allen Beteiligten ausdrücklich.

Wenn Reh das nächste Mal zum digitalen Chorgesang einladen wird, plant er, vorher auch Notenblätter zu verteilen, um das Singen zu erleichtern.

Er betont: "Wir warten gespannt auf den Tag, an dem wir wieder gemeinsam singen können, im Chor und im Gottesdienst."

Wer Lust bekommen hat, sich den Chorgesang ohne Chor noch einmal anzuhören, kann dies auf der Homepage www.langgoens-evangelisch.de/online-gottesdienste/ tun (Sonntag Rogate am 17. Mai).