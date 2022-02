Langer Leerstand geht zu Ende

In die ehemalige Verwaltungsstelle Cleeberg (r., mit grünem Schild) wird eine Praxis für Psychotherapie einziehen, über die Nutzung der ehemaligen Volksbank wird noch beraten. Foto: Imme Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS-CLEEBERG - In Cleeberg soll die ehemalige Volksbank Filiale und die ehemalige Verwaltungsstelle Cleeberg, die sich in separaten Räumen im Gebäude neben dem Bürgerhaus befinden, nach vielen Jahren des Leerstands wieder genutzt werden. Die Gemeinde Langgöns hat die Liegenschaft gekauft. Für die frühere Verwaltungsstelle liegt eine Mietanfrage vor: Einstimmig votierten der Ortsbeirat Cleeberg und der Bauausschuss dafür, dass eine Psychotherapiepraxis, die bereits in Cleeberg ansässig ist, dort einziehen kann.

Hintergrund ist, dass die Vitos MVZ gGmbH als Trägergesellschaft in Pohlheim ein psychotherapeutisches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gründen will. Dieses MVZ soll um eine Zweigpraxis in Cleeberg erweitert werden. Dafür übernimmt die Vitos GmbH den kassenärztlichen Sitz der dort bereits ansässigen Therapeutin. So steht es in den Sitzungsunterlagen.

Für das angrenzende ehemalige Gebäude der Volksbank Mittelhessen besteht in den Gremien weiterhin Beratungsbedarf, wie die zukünftige Nutzung aussehen könnte. Eine Vermietung ist hier nicht geplant, vielmehr könnte ein Teil durch die Bücherei, die sich aktuell im Bürgerhaus befindet, genutzt werden. In einem weiteren Teil könnte eine Begegnungsstätte in Form eines Cafés, in Kooperation mit dem Seniorenbeirat eingerichtet werden. Auch Vereine, die über keine eigenen Räumlichkeiten verfügen, könnten sich hier treffen, Unterlagen deponieren oder Exponate ausstellen. Auch der Seniorenbeirat in Cleeberg würde die Räume gerne für Schulungen nutzen.

Mara Ziegel, Mitarbeiterin der Bücherei Cleeberg, betonte: "Einen gut sichtbaren und erreichbaren Raum für so etwas Essenzielles wie die Bücherei und Veranstaltungen zu haben, wäre schön." Der jetzige Raum der Bücherei im Obergeschoss des Bürgerhauses würde dann frei und könnte anderweitig genutzt werden.

Die Kombination von Bücherei und Café begrüßte Bürgermeister Marius Reusch (CDU): "Das könnte sich gut ergänzen. Einen Träger, der das Café als Kernnutzung anbietet, fände ich sehr charmant." Mit einem reinen zusätzlichen Vereinszimmer tue er sich schwer, weil es dafür in Cleeberg Alternativen gebe.

Mehrfachnutzung für

frühere Volksbank angeregt

Die Cleeberger Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser (SPD) plädierte ebenfalls für eine Mehrfach-Nutzung: "Die Bücherei ist wichtig und gut, hat aber eine geringe Frequentierung, die ganze Fläche für die Bibliothek vorzusehen wäre überdimensioniert."

Reusch schlug vor, im Ortsbeirat zu beraten, wie die Räume von verschiedenen Akteuren genutzt werden können und wies darauf hin, dass auch der Speicher unter dem Dach ausbaufähig sei.