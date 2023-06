Langgöns feiert sein Gemeindefest

Zwei Bürgermeister an einem Tisch: Der Langgönser Verwaltungs-Chef Marius Reusch (l.) freut sich über den Besuch seines Amtskollegen aus St. Ulrich am Pillersee in Tirol, Martin Mitterer (3. v. l.), der gemeinsam mit seiner Familie und einer kleinen Delegation zum ersten Mal nach Langgöns gekommen war. (© Imme Rieger)