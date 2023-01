Langgöns: 60-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Nach Polizeiangaben erfasste der Fahrer eines Nissans den Mann gegen 12.50 Uhr, als dieser in der Straße „Auf dem Hüttenberg” offenbar Arbeiten an der Bankette durchführte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.