Langgöns: Sodomit nach drittem Vorfall gefasst

Langgöns/Waldsolms. Ein bewaffneter Mann spricht am Freitag (10. März) nahe Langgöns eine Hundebesitzerin an, verlangt Sex mit dem Tier. Als diese sich weigert, zieht er eine Schusswaffe. Die Situation ähnelt zwei Vorfällen vom Vortag. Doch diesmal klicken beim mutmaßlichen Täter am Ende die Handschellen.