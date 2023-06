Langgönser Gemeindefest mit Oldtimertreffen

Langgöns. Zum Gemeindefest, der frühere Dorfgemeinschaftstag, lädt die Gemeinde Langgöns für Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni nach Lang-Göns ein. Der Niederhofen wird sich bei dieser Open-Air-Veranstaltung wieder in eine Party- und Aktionsmeile verwandeln. Bei freiem Eintritt wird an beiden Tagen ein buntes Programm für die ganze Familie geboten, zahlreiche Stände sind dabei. Los geht es am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr, mit der Eröffnung durch das Blasorchester Langgöns. Weiterhin steht der Startschuss für das Stadtradeln und Ehrungen auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr sorgt die Partyband „Mr. Starlight & Band“ für Unterhaltung. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Von 12 bis 17 Uhr erfreuen die „Biebertaler Musikanten“ mit Blasmusik. Es besteht die Möglichkeit, sich das eigene Fahrrad codieren zu lassen. Auf die Kinder wartet neben der Hüpfburg auch ein Kettenkarussell. Reichhaltige und abwechslungsreiche Speisen und Getränke werden angeboten. Ein großes Old- und Youngtimertreffen des MSC Lang-Göns lädt zum Besuch ein. Für alle, die mit dem PKW zur Veranstaltung kommen, bietet der Großparkplatz der Karl-Zeiß-Sporthalle im Lochermühlsweg genügend Parkraum. Von dort sind es nur wenige Meter zum Veranstaltungsgelände.