Langgönser Osterferien-Action

Langgöns. Die Jugendpflege bietet gemeinsam mit Klimamanagerin und Waldpädagogin der Gemeinde Langgöns, LUGENA, Hessen Forst und verschiedene NABU-Gruppen vom 3. bis 13. April verschiedene Veranstaltungen für Kinder an. Folgende Veranstalten finden statt: Am Montag, 3. April, von 14.30 bis 17.30 Uhr „Feuer und Flamme“ (ab 9 Jahren) am Pfadfinderplatz Lang-Göns; am Mittwoch, 5. April, von 9.30 bis 13 Uhr „Was kocht die Kräuterhexe?“ (von 6 bis 9 Jahren) am Waldsportplatz des TSV Oberkleen; am Dienstag, 11. April, von 15 bis 17 Uhr „Unterwegs im Haselmaus Revier“ (ab 6 Jahren) Kita Kinderhaus im Fasanenweg; am Donnerstag, 13. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr „Pflanzendetektive“ (ab 9 Jahren) NABU Haus Lang-Göns, An der Alten Bach. Anmeldungen online auf https://langgoens.ferienprogramm-online.de, Informationen gibt es von Jugendpflegerin Daniela Urban, Telefon 06403-7751107.