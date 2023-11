Langgönser Weihnachtsmarkt erfüllt Wünsche

Langgöns. Der 35. Langgönser Weihnachtsmarkt öffnet am Wochenende des 9. und 10. Dezember in der Moorgasse und am Mühlberg seine Pforten. An zahlreichen Ständen sind Geschenke- und Dekoartikel, Handarbeiten und viele Leckereien zu entdecken. Ein weihnachtliches Rahmenprogramm mit Darbietungen von Vereinen und Schulen sorgt für Unterhaltung. Der Nikolaus wartet an beiden Markttagen von 15.30 bis 18 Uhr im Nikolauszelt, gegenüber der Hauptbühne, um Kinder zu beschenken. Der Markt ist samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Sonderbus bietet die Gelegenheit, um aus den Langgönser Ortsteilen ohne eigenen PKW zum Markt zu gelangen. Nähere Informationen hierzu können dem Amtsblatt der Gemeinde Langgöns.