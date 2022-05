Langgöns: Auto überschlägt sich - drei Schwerverletzte

Auf der B3 zwischen Langgöns und Pohl-Göns hat sich ein Auto überschlagen. Symbolfoto: VRM

LANGGÖNS/POHL-GÖNS - Drei Männer im Alter zwischen 35 und 41 Jahren kamen Donnerstagnacht, 5. Mai, nach einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus. Die aus Butzbach und Sinn kommenden Männer saßen laut Polizei gemeinsam in einem VW-Passat und befanden sich auf der B3 von Langgöns kommend in Richtung Pohl-Göns.

Gegen 0.30 Uhr sei der 35-jährige Fahrer bei einer Baustelle mit einer Warnbake kollidiert und überfuhr eine Baustellenfahrbahnabtrennung. Der VW habe sich in der Folge überschlagen und kam auf dem Dach liegend etwa 40 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Die Insassen verletzten sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Am VW entstand ein Totalschaden (etwa 8000 Euro), zudem entstanden laut Polizei erhebliche Schäden an der Teerdecke und am Baustellenequipment (geschätzt weitere 8000 Euro). Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Fahrer betrunken. Er habe einen Wert von 1,3 Promille gepustet.