Langgöns: Freie Wähler wollen Freizeitmöglichkeiten schaffen

Der Bolzplatz bietet ein tristes Bild.

LANGGÖNS - langgöns (red). Sport ist ein wichtiger Bestandteil der Freizeitgestaltung. Gerade für Jugendliche müsse es auch außerhalb von Vereinsaktivitäten möglich sein, sportlichen Freizeitaktivitäten nachzugehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler Langgöns (FW).

Yannick Bömeke erläuterte: "Im Kernort Lang-Göns leben viele Familien mit Kindern und Jugendlichen. Kinderspielplätze sind vorhanden, davon aber noch nicht alle mit zeitgemäßem Angebot. Für die Jugendlichen gibt es überhaupt kein attraktives Angebot an Plätzen für Sport- und Freizeitaktivitäten. Der Basketballplatz im Neubaugebiet oder der Bolzplatz hinter der Sporthalle bieten ein tristes Bild. Richtiges Basket- beziehungsweise Fußballspielen ist dort gar nicht möglich. Für andere Sportarten gib es ebenfalls keine vernünftigen Plätze."

In Nachbargemeinden gebe es hierfür bereits öffentlich zugängliche Sportplätze in Form von Multifunktionskäfigen. Dort könnten verschiedenste Sportarten wie Fußball, Hockey oder Basketball auf kleinem Raum betrieben werden. Daran sollte man sich auch in Langgöns ein Beispiel nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem biete das Gelände rund um die alte Feuerwehr im Kernort Lang-Göns ein hohes Potenzial für eine Umgestaltung.

Die vorhandene Infrastruktur mit Parkplätzen, Spielplatz, Bürgerhaus und den Sportstätten des TSV Langgöns seien ein idealer Standort für eine attraktive kulturelle Mitte. Dr. Tanja Osthushenrich betont "Das Areal soll einmal allen Generationen dienen. Ein frischer Treffpunkt für jede Alters- und Personengruppe. Die FW setzt sich dafür ein, die Umgestaltung in den Fachgremien voranzubringen." Eine Umgestaltung solle im Rahmen des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (Ikek) diskutiert werden, um einen finanziell tragbaren Rahmen für das Projekt zu ermöglichen. Das Ikek Programm fördere die Dorfentwicklung in Hessen beispielsweise durch soziale und kulturelle Projekte, die Leerständen entgegenwirken.

"Unsere Ideen zu diesem Vorhaben sind vielfältig: Nach dem Abriss des maroden Sozialtraktes der Feuerwehr folgt ein neues Verkehrskonzept rund um den Spielplatz und die Feuerwehr, ein moderner attraktiver Abenteuerspielplatz mit Bachlauf, ein Grillplatz mit Schutzhütte, ein Bücherschrank oder eine Boule-Bahn ergänzen das Angebot für Jung und Alt. Für die Umsetzung ist politisches sowie bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement gefragt", so FW-Vorsitzende Astrid Müller.