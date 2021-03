Langgöns investiert in öffentliche Sicherheit

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - .(ikr). "Investitionen in die öffentliche Sicherheit, auch in den Aufbau einer Ordnungspolizei, sind nicht etwa Geldverschwendung oder Polizeistaatsmaßnahmen, sondern werten das Sicherheitsgefühl und damit die Gemeinde auf, verbessern das Miteinander von Verwaltung und Bürger und halten uns handlungsfähig", betonte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU). Er stellte gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Peter Müller die Neuausrichtung des Ordnungsamtes, den neuen Ordnungspolizisten Jörg Eul und das neue Fahrzeug für das Ordnungsamt vor.

Andere Herausforderungen

"Die Entwicklung, auch hier im ländlichen Raum, stellt uns zunehmend vor andere Herausforderungen. Die Delikte werden leider häufiger, es ist unser Anliegen, den Ansprüchen der Bürger entgegenzukommen und im Ortsbild präsenter zu sein", machte der Rathauschef deutlich. Mit dem neuen Dienstwagen, der Ende Februar 2021 an den Ordnungspolizisten Jörg Eul übergeben wurde, zeigt die Gemeinde Langgöns nun auch nach außen, was sich im Inneren in den vergangenen zwei Jahren verändert hat. Bereits seit Amtsantritt von Marius Reusch erarbeitete die Gemeindeverwaltung eine mit "Ordnungsamt 2.0" betitelte interne Strukturreform der Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Im ersten Schritt wurden gewachsene Strukturen und Zuständigkeiten aufgebrochen und effizienter nach Spezialgebieten der Mitarbeiter neu gefasst. Zudem konnte im Zuge der Neubesetzung einer Stelle und durch die Übernahme eines Auszubildenden für eine sehr gute Vertretungssituation gesorgt werden. Waren vorher bei wenigen Mitarbeitern große Schwerpunkte gesetzt, wurde nun dafür gesorgt, dass Grundtätigkeiten breit verteilt sind und den einzelnen Mitarbeitern ausreichend Kapazitäten für eine Spezialisierung in besonderen Fachgebieten zur Verfügung stehen. Personell fand die Maßnahme mit der Einstellung des erfahrenen Ordnungspolizisten Jörg Eul zum 1. November 2020 ihren Abschluss. Die Abteilung wird geleitet von Peter Müller, zu dessen Aufgaben die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes zählen. Vertreten wird er durch Nadine Riesener, welche als erste Standesbeamtin das Standesamt und das Friedhofsamt innehat. Melde- und Passangelegenheiten werden weiterhin von den vier Mitarbeitern des Bürgerbüros erledigt. Zusätzlich nehmen Anna-Lena Bauer und Marco Lehner die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wahr, Ulrich Schäfer und Daniel Acar erledigen die Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten. Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs obliegt Jörg Eul. "Durch eine Aufwertung der Stelle des Hilfspolizisten zu einer vollwertigen Stelle eines Ordnungspolizisten in den Haushaltsberatungen für den Haushalt 2020 können nun auch weitere Aufgaben der allgemeinen Ordnungsbehörde von ihm wahrgenommen werden", freute sich Peter Müller.

Dies lag bisher in der Zuständigkeit der Sachbearbeiter aus dem Rathaus und musste oft im Tagesgeschäft erledigt werden. So ermittelt Eul auch bei illegalen Abfallentsorgungen, bei Schrottfahrzeugen, illegaler Benutzung von Feldwegen, er setzt das Ortsrecht durch, er führt die Feld- und Waldaufsicht und erledigt Ermittlungen der eigenen und anderer Behörden. Auch die Zusammenarbeit mit der Landespolizei wird weiter ausgebaut und die Vernetzung bei Aufgaben in gemeinsamer Zuständigkeit noch weiter vorangetrieben. "Jörg Eul ist in erster Linie ein Kommunikator, der sich sehr gut darauf versteht, zwischen den Bürgern und der Rechtslage zu vermitteln, ohne gleich ein 'Knöllchen' zu schreiben", unterstrich der Bürgermeister. "Insbesondere die Geschäftstreibenden in Langgöns durften im Rahmen der Corona-Kontrollen bereits seine freundliche und sachliche Art kennen lernen, bei der er die Konfliktlösung immer vor die Bestrafung stellt", ergänzt Peter Müller. Da sich jedoch nicht jedes Vergehen durch eine Ansprache erledigen lässt, verfügt der Ordnungspolizist auch über weitreichende Eingriffsrechte. Unter anderem ist er befugt, in den fließenden Verkehr einzugreifen, Personen zur Personalienfeststellung zu durchsuchen, zur Eigensicherung oder Straftatvereitelung Menschen vorübergehend zu fesseln und im äußersten Falle auch unmittelbaren Zwang anzuwenden. Hessische Ordnungspolizisten werden für diese Rechte besonders geschult und ständig weitergebildet.

Kompetenter Ansprechpartner

Eul selbst verfügt neben allen einschlägigen und vielen Zusatzqualifikationen auch über eine 20-jährige Berufserfahrung als Ordnungspolizist. "Mit Jörg Eul konnten wir einen qualifizierten Mitarbeiter gewinnen, der mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis seine Aufgaben wahrnimmt, der mahnt und regelt, wo es möglich ist und durchgreift, wo es nötig ist. Die Bürger werden ihn schnell als kompetenten Ansprechpartner kennen und schätzen lernen., lobte der Bürgermeister.

"Neben der tatkräftigen Unterstützung des örtlichen Ordnungsamtes bringt die Einstellung eines Ordnungspolizisten auch für die Feuerwehren einige Entlastung mit sich", erläuterte Müller, der auch für die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes zuständig ist. "Gerade bei Einsätzen im Straßenverkehr wird Herr Eul nicht zuletzt auch mit dem neuen Dienstwagen für mehr Sicherheit sorgen und die Verkehrsregelung übernehmen", sagte er. Das Fahrzeug, ein SEAT Tarraco, ist bestens auf die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinde Langgöns abgestimmt. Allrad und große Bodenfreiheit sorgen dafür, dass die Ordnungspolizei in den entlegenen Winkeln der Gemeinde und auch bei winterlichen Verhältnissen einsatzfähig bleibt. Der großzügige Kofferraum ermöglicht den Transport der umfangreichen Ausrüstung zur Geschwindigkeitsmessung, Verkehrssicherungsmaterial oder auch einer Tierrettungsbox. Im Fahrgastraum können mehrere Mitarbeiter auch mit angelegter Schutzweste bequem Platz nehmen und mit der Anzeigemöglichkeit im Blaulichtbalken kann mit verschieden Texten, wie zum Beispiel "Achtung Unfall" auf den Verkehr Einfluss genommen werden. Die Ordnungspolizei ist auch berechtigt, Sonderrechte im Straßenverkehr in Anspruch zu nehmen. Diese werden mit Blaulicht und Sondersignal angezeigt. "Die Beschaffung eines solchen Fahrzeuges gestaltet sich mitunter sehr komplex, da alle Auf- und Umbauten sowie die farbliche Gestaltung in Hessen besonderen Vorschriften unterliegen und mittels Kfz-Gutachten zugelassen werden muss", erklärte der Rathauschef. Er dankte dem Autohaus Bödeker aus Langgöns und der Firma CSI Schleidt aus Kelkheim für die professionelle Umsetzung sowie den Gemeindegremien für die Bereitstellung der Mittel.