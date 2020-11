Langgöns investiert weiter

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Seinen zweiten Haushaltsplanentwurf im Amt stellte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch in der Parlamentssitzung im Kernort Lang-Göns vor: Der Haushalt 2021 wird erwartungsgemäß ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stehen. Das bedeutet konkret einen Einbruch der Einnahmen bei leicht steigenden Ausgaben und eine Unsicherheit der mittelfristigen wirtschaftlichen Entwicklung, die Vorsicht bei den Ausgabenplanungen nach sich zieht. "Der Haushalt ist aber strukturell als ''gesund' einzustufen bei konstant niedrigen Steuern und Gebühren", betonte der Rathauschef. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sei gegeben und zukunftsträchtige Investitionen würden fortgeführt.

Das Zahlenwerk weist im außerordentlichen Ergebnis einen saldierten Überschuss von rund 245 000 Euro auf. Knapp 24 Millionen Euro steht im Ergebnishaushalt mit rund 23,5 Millionen Euro eine etwas geringere Summe an Erträgen gegenüber. Das bedeutet für den Etat 2021 ein entsprechendes Minus von rund 450 000 Euro. Unter dem Strich steht im Finanzhaushalt ein Minus von rund 97 000 Euro. An Krediten werden 1,1 Millionen Euro für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eingeplant.

Die Grundsteuer A soll für das Haushaltsjahr 2021 auf 300 Prozent verbleiben, ebenso soll die Grundsteuer B konstant auf 300 Prozent verbleiben, so wie es jetzt schon ist. Auch die Gewerbesteuer bleibt mit 350 Prozent unverändert.

Die Kämmerei Langgöns plant 2021 mit rund 8,1 Millionen Euro Steuereinnahmen (abzüglich der Umlagen), das sind rund 260 000 Euro weniger als der Ansatz 2020 verzeichnete. Hierbei fällt der Einkommenssteuer mit geschätzten 7,3 Millionen Euro der Löwenanteil zu, die Gewerbesteuer folgt mit geschätzten 4,2 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken im Vorjahresvergleich um 400 000 Euro und liegen bei etwas über drei Millionen Euro. Die geschätzten Einnahmen aus der Grundsteuer B liegen wie im Vorjahr bei 1,3 Millionen Euro. An Umlagen (Gewerbe-, Kreis- und Schulumlage) müssen die Langgönser knapp 9,3 Millionen Euro und damit etwa 150 000 Euro mehr als im Vorjahr an den Kreis und das Land abtreten.

Marius Reusch wies darauf hin, dass die Personalkosten erneut einen großen Teil der Kosten ausmachen, sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um fast 450 000 Euro und betragen mehr als 8,1 Millionen Euro, somit bestätigt sich einmal mehr dieser seit Jahrzehnten anhaltende Trend. Etwa 24 Prozent der gemeindlichen Aufwendungen fließen planmäßig 2021 in den Kindergarten- und Jugendbereich.

Mehr als 3,3 Millionen Euro will die Gemeinde 2021 investieren, für die Folgejahre werden rund 600 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Große Posten

Zu den bedeutendsten Vorhaben über 100 000 Euro zählen die Modernisierung und der Teilneubau des Feuerwehrhauses Dornholzhausen (860 000 Euro), der Ankauf von Grundstücken (905 000 Euro), der Anschlussknoten des Branntweinwegs in Espa an die L3053 nach Butzbach (280 000 Euro), die Erschließung des Neubaugebietes "Atzstück" in Dornholzhausen (125 000 Euro), die Neugestaltung des Friedhofs in Oberkleen (223 000 Euro) und der Hochwasserschutz "Schaubigweid" im Kernort Lang-Göns. (200 000 Euro). Für die Folgejahre werden weitere knapp 3 Mio. Euro eingeplant, mit denen dann unter anderem das Feuerwehrhaus in Oberkleen modernisiert und saniert werden soll (800 000 Euro). Die Anschaffung eines HLF 20-Fahrzeugs für die Feuerwehr Lang-Göns und eines Mannschaftstransportfahrzeugs für die Feuerwehr Dornholzhausen (505 000 Euro) sowie die grundhafte Sanierung der Straßen in "Espa West" (800 000 Euro) sind weitere große Posten.

Zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans 2021 ist zu sagen, dass ein positives ordentliches Ergebnis im Planjahr beim Ergebnishaushalt nicht erreicht wurde. Ein Ausgleich kann aber durch Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis der Vorjahre erfolgen, sodass kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist. In der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 bis 2024 wurden positive ordentliche Ergebnisse erreicht. Dies gilt ebenfalls im Finanzhaushalt, wo der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung größer ist als die ordentliche Tilgung. Auch ein positiver Zahlungsmittelbestand am Ende des Planjahres und der Folgejahre wurde erreicht. Die Sollvorschrift der Liquiditätsreserve wurde nicht erreicht, wird aber entsprechend den Regelungen des Finanzplanungserlasses in diesem Jahr nicht beanstandet.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Finanzstatusbericht 2021 wurde mit 67,5 Prozentpunkten als Ergebnis im Planentwurf festgestellt, dies entspricht dem Symbol einer "gelben Ampel". Gründe sind unter anderem das negative ordentliche Ergebnis in Höhe von rund 450 000 Euro und die fehlende ordentliche Rücklage.