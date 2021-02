Langgöns: Kinder, Senioren und Vereine im Fokus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Die Langgönser SPD hat den letzten Baustein ihres Wahlprogramms bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben dazu der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ahmet Karadag aus Lang-Göns, der auf Listenplatz 16 für die Gemeindevertretung kandidiert, und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thomas Schmidt (Listenplatz 2 und Spitzenkandidat für den Ortsbeirat Lang-Göns) Stellung genommen.

Ahmet Karadag wünscht besonders eine gute, qualifizierte und verlässliche Personalausstattung der Langgönser Kindertagesstätten, die einer anspruchsvollen frühkindlichen Bildung gerecht werden. "Darüber hinaus wollen wir moderne Räume, gute Sachmittel, ansprechende Außenanlagen und ein kindgerechtes Mittagessenangebot", fügt der Vorsitzende des Sozialausschusses an.

Thomas Schmidt, der selbst Vorsitzender einer der größten Sozialverbände in der Gemeinde ist, richtet den Fokus besonders auf die Senioren. "Es muss allen älteren Menschen möglich sein, unabhängig von Alter und Geldbeutel die Chance auf kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe in unserer Gemeinde zu bekommen", erläutert der Sozialdemokrat. Die SPD wolle zudem im Rathaus eine Beratungsstelle zur Hilfeplanung bei Pflege und Betreuung sowie Versorgung im eigenen Wohnumfeld einrichten. "Und dann wollen wir als SPD verbesserte Angebote zur Nahmobilität (Taxi-Pass, ALT, Bürgerbus) in der Gemeinde haben und eine Einrichtung zur Tagespflege in der Gemeinde ansiedeln. Diese Punkte sind uns sehr wichtig", macht Thomas Schmidt klar. Ahmet Karadag sieht darüber hinaus deutlichen Bedarf für mehr altersgerechte Wohnformen in Langgöns. "Und wir wollen, dass unser engagierter und sachkundiger Seniorenbeirat noch stärker aktiv in seiner Arbeit unterstützt wird."

Der Jurist fordert auch verstärkte Anstrengungen, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen Orte zur Freizeitgestaltung und Begegnung anbieten zu können. "Neben unserer engagierten Jugendpflege brauchen Jugendliche in allen Ortsteilen weitere kompetente und vertrauenswürdige Ansprechpartner und -partnerinnen für diverse Lebenslagen wie Ausbildung und Schule. Und wir müssen den jungen Menschen Angebote zur demokratischen Teilhabe machen und Antworten auf gesellschaftliche Fragen geben." Thomas Schmidt macht abschließend deutlich, dass die SPD die Vereine weiterhin aktiv unterstützen wird und ihnen gute Sporteinrichtungen und Bürgerhäuser bieten möchte. "Gerade jetzt brauchen die Vereine bei der Überwindung der Probleme aus der Corona-Pandemie Hilfe." Die SPD habe deshalb Runde Tische für die Kulturtreibenden, Vereine und die Sportvereine beantragt.