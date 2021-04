Langgöns: Online-Auftaktveranstaltung zum Dorfentwicklungsprogramm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Langgöns (ikr). 2020 wurde die Gemeinde Langgöns als Förderschwerpunkt in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Mit der Aufnahme eröffnet sich ihr die Chance, nach einer Konzepterstellung öffentliche und private Projekte umzusetzen und somit positive Impulse für die zukünftige Gemeindeentwicklung anzustoßen.

Mit der Erstellung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt. Die vorbereitenden Arbeiten am IKEK laufen seit Anfang des Jahres.

"Wir freuen uns, dass wir jetzt allen Bürgern von Langgöns das Projekt in einer Online-Auftaktveranstaltung vorstellen können. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Präsenzveranstaltung nicht möglich, aber wir sind sicher, dass wir das Projekt auch in diesem Format gut öffentlich starten können. Wir laden alle herzlich ein, sich ab sofort bei der Gemeinde für die Veranstaltung anzumelden", so Bürgermeister Marius Reusch.

Das Online-Treffen findet am 23. April von 17 bis 19 Uhr statt. Anmeldungen für die Online-Veranstaltung sind bis zum 21. April möglich bei Mark Zimmermann (Gemeinde Langgöns) per E-Mail an m.zimmermann@langgoens.de oder über die Website der Gemeinde www.langgoens.de. Vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer per Mail die notwendigen Zugangsdaten zum Online-Treffen.

Mit dem IKEK soll für die Gemeinde Langgöns und ihre sechs Ortsteile eine Zukunftsstrategie erarbeitet werden - gemeinsam mit Bürgern und Akteuren. "Wir wollen uns in diesem Jahr intensiv mit der Frage beschäftigen: Wo wollen wir als Gemeinde langfristig hin; wie wollen wir unsere Gemeinde in die Zukunft weiterentwickeln?", beschreibt Reusch das Anliegen des Programms.

Ziel ist es, Langgöns als einen attraktiven und lebendigen Wohn-, Lebens- und Arbeitsort zu entwickeln. Besonderes Augenmerk liegt in der Dorfentwicklung auf den Ortskernen mit ihrer historischen, oftmals denkmalgeschützten Bausubstanz sowie auf der Innenentwicklung der Ortsteile.

Darüber hinaus werden viele weitere Fragen unter anderem der Daseinsvorsorge, des bürgerschaftlichen Engagements oder der Mobilität aufgerufen. Im Ergebnis soll eine integrierte Strategie stehen, die die Bedürfnisse aller Generationen und aller Langgönser in den Blick nimmt.

Der Erarbeitungsprozess wird im Rahmen der Auftaktveranstaltung vorgestellt. Welche Formen der Mitwirkung bestehen, wird detailliert dargelegt.

Eine erste Form der Mitwirkung für die Bürgerschaft besteht bereits im Rahmen der Auftaktveranstaltung. Seitens des Teams der Arbeitsgemeinschaft (Team 360) werden erste Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme präsentiert. Hier besteht in der Online-Veranstaltung direkt die Möglichkeit, Anregungen und Diskussionsbeiträge in den Prozess einzubringen.

Das Team 360 ist eine Kooperation aus den drei Unternehmen IfR Institut für Regionalmanagement (Dr. Andrea Soboth), Marketing Effekt GmbH (André Haußmann) und Tropp-Plan (Rainer Tropp). Es arbeitet seit vielen Jahren an vergleichbaren Fragestellungen und bringt bewusst verschiedene Blickwinkel (von der Architektur und des Städtebaus über die ländliche Entwicklung bis hin zu Kommunikation) in das Vorhaben ein.

Aktuell wird vom Team 360 eine Informationsseite für die Internetseite der Gemeinde Langgöns erstellt. Hier finden sich dann alle aktuellen Informationen zum Vorhaben.

Die Erarbeitung des IKEK wird in Langgöns durch eine Steuerungsgruppe wie durch die Abteilung für den ländlichen Raum (Lahn-Dill-Kreis) begleitet.