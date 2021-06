Langgöns: Sieben Damen, zwei Bänke

Bei der Vorstellung der neuen Ruhebänke vor der Jakobuskirche (v. l.): Elke Rudolph, Gretel Christ (sitzend), Christa Schwan, Herta Reusch (sitzend) und Doris Rompf. Es fehlt Inge Müller. Hinten rechts ist die zweite Bank zu sehen. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Zwei schmucke neue Ruhebänke zieren seit Kurzem den Außenbereich der Jakobuskirche in Langgöns. "Wir hatten das schon länger geplant, mussten aber abwarten, bis der Weg vor der Kirche neu gemacht wurde", erzählen die Initiatorinnen.

Es sind Herta Reusch, Elke Rudolph, Gretel Christ und Christa Schwan von der evangelischen Frauenhilfe in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lang-Göns und vom evangelischen Seniorenkreis Doris Rompf, Inge Müller und Christa Schwan, die beiden Gruppen angehört.

Unterbau

Die Frauen treffen sich einmal monatlich zu Kaffee, Kuchen und zum geselligen Beisammensein - wenn nicht gerade Corona diese Zusammenkünfte verbietet. Die beiden neuen Bänke haben einen Unterbau aus Beton, der Sitzbereich besteht aus wetterbeständigem hellbraunem Holz. "Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern können jetzt auch dauerhaft hier im Außenbereich stehen bleiben", betont Christa Schwan. Die vorher an den beiden Stellen platzierten Bänke mussten im Winter immer abmontiert werden. Dann bestand über Monate eine Verletzungsgefahr durch die aus dem Boden ragenden Eisenstäbe. Einmal passierte es sogar, dass ein Kind sich beim Hinfallen an einem dieser Stäbe verletzte. Das wollten die Frauen nicht länger hinnehmen. Dies kann jetzt in der Form nicht mehr geschehen, darüber freuen sie sich sehr.

Investiert

300 Euro haben sie für das Material der beiden Ruhebänke investiert, die Mitglieder des "Betonteams" aus der Seniorenwerkstatt haben die Bänke in ehrenamtlicher Arbeit gebaut. Kleine Plaketten auf den Bänken verweisen auf die Spender und die Erbauer. Die neuen Sitzgelegenheiten werten den Außenbereich rund um die Jakobuskirche nun sichtlich auf.