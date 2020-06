Langgöns stellt zum Oktober Waldpädagogin ein

Die Alte Turnhalle in Niederkleen wird mit Mitteln aus der Hessenkasse saniert. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - Die Gemeinde Langgöns möchte zum 1. Oktober eine Waldpädagogin für die gemeindlichen Kindertagesstätten (Kitas) einstellen. Dies teilte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit, der unter Vorsitz von Jürgen Knorz (CDU) tagte. Die Ausschreibung sei bereits erfolgt, eine qualifizierte Bewerberin schon ausgeguckt. Sie habe eine zweijährige Ausbildung zur Waldpädagogin im Forstamt Weilburg gemacht, die sie demnächst abschließen werde, und sie habe auch die Zulassung als erzieherische Fachkraft. „Die Stelle ist zwar eine klassische freiwillige Leistung, dennoch wollten wir sie in Zeiten von Corona nicht fallen lassen“, betonte der Rathauschef. Weil die Bewerberin keine Vollzeit-, sondern eine 25-Stunden-Stelle anstrebe, würden dadurch auch Kosten gespart. Die Waldpädagogin könne dann an fünf Tagen jeweils fünf Stunden in den Kitas tätig sein. Die Tätigkeit ist so geplant, dass die Waldpädagogin in allen Kitas, gewissermaßen reihum, Projekte anbietet und „dann auch einmal zwei Wochen in einer Kita sein wird“, kündigte der Bürgermeister an. „Die Waldpädagogin soll nicht die nach wie vor geplante Waldkita ersetzen“, betonte Reusch. Die Einstellung der Waldpädagogin wurde vom Gremium allseits begrüßt.

Warten auf Förderbescheid

Bürgermeister Marius Reusch berichtete im Langgönser Haupt- und Finanzausschuss beim Tagesordnungspunkt Haushalts- und Liquiditätssituation auch über den aktuellen Umsetzungsstand der größeren Investitionen: Darunter ist der Teilumbau der Kita in Dornholzhausen mit Neugestaltung des Außengeländes (50 000 Euro). Hier ist der Innenausbau abgeschlossen, die Gestaltung des Außengeländes soll in den nächsten Tagen starten. Für die LED-Umstellung der Sportplatzbeleuchtung im Stadion und auf dem Kunstrasenplatz im Kernort Lang-Göns als auch auf dem Kunstrasen in Oberkleen (106 000 Euro) steht der Förderbescheid noch aus, sobald er eintrifft, soll die Maßnahme beauftragt werden. 70 000 Euro muss die Gemeinde hier aus eigener Tasche zahlen, der Rest wird mit Fördermitteln des Landes und des Bundes abgedeckt.

Beim Kauf und Verkauf von Grundstücken habe es Verzögerungen durch Corona gegeben, informierte Reusch. So sei ein Posten in Höhe von 700 000 Euro für den Restankauf von Grundstücken im geplanten Neubaugebiet „Das Atzstück“ in Dornholzhausen noch nicht ausgegeben worden. Wegen Corona habe der Planer auch erst jetzt beauftragt werden können. „Es ist unwahrscheinlich, dass der Bebauungsplan dort in diesem Jahr noch Rechtskraft erlangt, deshalb wird diese Zahlung 2020 noch nicht wirksam“, erläuterte der Bürgermeister. Das heißt andererseits, dass in diesem Jahr aber auch noch keine Grundstücke in Dornholzhausen verkauft werden können. Für das Neubaugebiet am zukünftigen „Gaulskopfring“ in Espa sei der Baustart für die Erschließung kürzlich gefallen. Für den Umbau und die Sanierung der Wohnungen in der Wiesenstraße 18, dem ehemaligen Faselstall der Gemeinde in Lang-Göns (620 000 Euro) seien die Planungen abgeschlossen, es gebe eine Förderung in Höhe von 120 000 Euro, auch hier steht der Förderbescheid noch aus. Die Baugenehmigung liegt vor, der Beginn der Arbeiten ist für die zweite Jahreshälfte anvisiert.

Der Auftrag für drei baugleiche Feuerwehrautos vom Typ TSF-W ist erteilt, 210 000 Euro werden sie insgesamt kosten. Für das neue Mannschaftsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Cleeberg wurde die Ausschreibung aus Kostengründen aufgehoben und erneut ausgeschrieben. „Das Fahrzeug soll aber dieses Jahr noch angeschafft werden“, betonte Reusch. Weitere in Umsetzung befindliche Projekte sind unter anderem die Modernisierung und Neugestaltung von Spielplätzen (71 000 Euro), die Erschließung des Baugebiets „Riebäcker“ in Oberkleen (660 000 Euro) und Läusköppel in Niederkleen (170 000 Euro) und die grundhafte Erneuerung der Straße Hellersberg in Lang-Göns (665 000 Euro). Für die grundhafte Erneuerung der Kleebachbrücke in Oberkleen (160 000 Euro) läuft derzeit die Auftragsvergabe für die Planungsleistungen.

Kreditaufnahme geplant

Aus dem Topf der Hessenkasse, der 90 Prozent der Kosten mit Landesmitteln abdeckt, werden in diesem Jahr Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen, das sind die Sanierung des Branntweinweges in Espa (210 000 Euro), der Weidig-Sporthalle in Oberkleen, der Karl-Zeiß-Sporthalle in Lang-Göns und der Turnhalle in Niederkleen mit insgesamt 463 000 Euro sowie die Sanierung der Kita Cleeberg mit 120 000 Euro. Geplant sei des Weiteren die Aufnahme eines Kredits in Höhe von zwei Millionen Euro, „weil man momentan dafür Minuszinsen bekommt“, erläuterte Kämmerer Mark Zimmermann. „Durch die vielen Investitionen ist das Bauamt 2020 gut beschäftigt, dazu kommt noch das Projekt Glasfaser“, resümierte Marius Reusch.

Für den Bau der Treppe vom Rottweg zum Bahnsteig im Kernort Lang-Göns habe es seitens der Bahn ein „erstes okay“ gegeben. Zunächst will die Bahn jedoch einen von ihr als Gutachter zugelassenen Statiker die Maßnahme prüfen lassen. „Weil es davon nur eine Handvoll in Deutschland gibt, wird das noch etwas dauern“, informierte der Bürgermeister. Auch für die Aufstellung von Fahrradboxen am Bahnhof wartet die Gemeinde noch auf die Genehmigung der Bahn.

Die Langgönser SPD-Fraktion hatte im März Maßnahmen zur Konjunkturunterstützung infolge von Corona beantragt. „Die Coronakrise trifft auch regionale Unternehmen, wie können wir gegensteuern“ so interpretierte der Ausschussvorsitzende Jürgen Knorz den Antrag. Bürgermeister Marius Reusch informierte, dass die Gemeinde bereits Anfang April kleinere Maßnahmen umgesetzt hätte. So habe man beschlossen, „großzügig mit Vorauszahlungen und Stundungen umzugehen“. Hinsichtlich der Gewerbebetriebe sei Langgöns „ganz gut aufgestellt“, bei einigen Betrieben wirke die Krise sogar ins Positive wie bei der ortsansässigen Apothekergenossenschaft oder den Speditionen. Andere Zweige, meist kleinere Betriebe, seien „schwer getroffen“. Man müsse erneut beraten, was seitens der Gemeinde getan werden könne, um zu stützen. „Wir ziehen unsere Investitionen durch, ich bin zuversichtlich, dass wir das in zwei Jahren kompensieren können“, betonte Jürgen Knorz.