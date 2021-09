Langgöns: Vorkaufsrecht soll historisches Ortsbild sichern

Beim geplanten Verkauf von ortsbildprägenden historischen Gebäuden, wie hier beispielhaft das Gasthaus Schütz in Oberkleen, könnte möglicherweise und nur im Bedarfsfall die Gemeinde zukünftig ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen. Foto: Rieger

LANGGÖNS - "Die Gesamtbilanz ist überraschend positiv, gerade was die Gewerbe- und Einkommensteuer betrifft", resümierte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde den Finanzbericht zum 30. Juni 2021. Auch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs im zweiten Quartal dieses Jahres zeige gute Tendenzen: "Wenn die Entwicklung weiter so positiv verläuft, denke ich, die Planungsansätze für dieses Jahr zu erreichen", berichtete Kämmerei-Chef Mark Zimmermann. Er sehe aktuell "keine Anzeichen, dass eine negative Entwicklung kommt". Der Bürgermeister kündigte an: "Bei dieser Tendenz werden wir den Rahmen der Ausgaben, die wir machen wollen, ausschöpfen."

Standardmäßig wurde die Statistik der Einwohnerzahlen der Gemeinde zum 30. Juni zur Kenntnis gegeben: Hier sind die Zahlen seit langer Zeit sehr kon-stant, im vergangenen halben Jahr gab es insgesamt 41 Einwohner mehr als Ende 2020, die Zahl betrug am 30. Juni exakt 11 989 Personen. "Die Zahlen spiegeln wider, dass wir seit Langem keine größeren Neubauflächen ausgewiesen haben", deutete Marius Reusch diesen Sachstand. Der Ausschussvorsitzende Jürgen Knorz (CDU) sagte: "Die Mobilität ist enorm gewachsen, aber die Zahlen hier in Langgöns sind enorm kon-stant." Eva Oberschelp (Grüne) merkte an, "dass eine detaillierte Ausweisung der Zu- und Wegzüge die Aussagekraft der Zahlen erhöhen" würde.

Mehr kostenlose "Blättchen"

Die Auswertung der Ideen- und Mängelanzeigen im ersten Halbjahr 2021 wurden zur Kenntnis gegeben: 97 Mängelanzeigen gingen ein, hauptsächlich zur illegalen Abfallentsorgung und mangelnder Grünflächenpflege. Der Großteil der Anzeigen wurde zwischenzeitlich abgearbeitet. Der Gemeindevorstand hat angeregt, die Kategorie "Sonstiges" nochmals aufzuschlüsseln beziehungsweise weitere Kategorien einzuführen.

Zukünftig soll die Zahl der kostenlosen Gesamtauflagen des Langgönser Amts- und Mitteilungsblatt pro Jahr von vier auf acht erhöht werden. Dies war das wesentliche Ergebnis eines Gesprächs, das der Bürgermeister mit Vertretern des Verlags führte. "Das ist ein tolles Angebot, um die Anliegen der Gemeinde stärker in die Haushalte zu bringen", bilanzierte er. Einstimmig folgte das Gremium dem Vorschlag von Jürgen Knorz, diesen Vorschlag umzusetzen. Ein Verlagsvertreter soll bei nächster Gelegenheit die Details im Ausschuss präsentieren. Auch auf der Homepage der Gemeinde kann das Amts- und Mitteilungsblatt kostenlos eingesehen werden.

Das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) zielt darauf ab, den Bürgern so viele Verwaltungsleistungen wie möglich online zur Verfügung zu stellen, und das möglichst bereits bis zum Jahresende 2021. Dann sollte von der Anmeldung eines Kindes in der Kita, über Pass- und Bauanträge bis hin zur Buchung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern alles online erledigt werden können. "Das ist eine Riesenaufgabe, es ergibt für die Gemeinden in Hessen 536 Verwaltungsleistungen, landesweit ist das Projekt im Gange", informierte der Bürgermeister. Diese Digitalisierung stelle nicht nur die Gemeinde Langgöns, sondern alle Kommunen vor eine große Herausforderung und eine zusätzliche Belastung. Auch nach erfolgreicher Umsetzung des Gesetzes werde die Digitalisierung zukünftig in der Verwaltung einen sehr hohen Stellenwert haben und einen zeitlich sehr aufwendigen Bereich darstellen.

Deshalb möchte die Gemeinde Langgöns einen Digitalisierungsbeauftragten einstellen. Nach ausführlicher Diskussion stimmten sechs Ausschussmitglieder dafür, zwei aus den Reihen der Grünen enthielten sich. In der Diskussion wurde der Vorschlag von Eva Oberschelp (Grüne), mit einem externen Dienstleister im Vorfeld Gespräche zu führen, um "sich kompetenter zu machen" und eine bessere Beschreibung der Aufgaben machen zu können, auch hinsichtlich der Vergütungsgruppe des neuen Mitarbeiters, kontrovers diskutiert. Er stieß bei allen anderen Fraktionen aus verschiedenen Gründen auf Ablehnung. Der Bürgermeister erwiderte, dass bereits ein "beschlussfähiges Konzept" vorliege. Mittelfristig werde, so der Rathauschef, durch die Umsetzung dieser Digitalisierung auch Personal eingespart. Eingestellt werden soll, so trug es Jürgen Knorz vor, "jemand mit Erfahrung in dem Bereich, der seine Kenntnisse auch in der Verwaltung umsetzen kann". Christoph Meywald (FWG) betonte: "Die Stelle ist sehr wichtig und eine absolute Notwendigkeit." Dem stimmten auch Anja Asmussen, Dominik Debus und Frank Itter (alle SPD) sowie Jürgen Knorz (CDU) und Eva Oberschelp und Hans Dern (Grüne) ausdrücklich zu. Die Erkenntnisse aus der Ausschussdiskussion sollen bei der Stellenausschreibung berücksichtigt werden.

Einstimmig empfahl das Gremium der Gemeindevertretung den Satzungsentwurf über ein besonderes Vorkaufsrecht, um eine "geordnete städtebauliche Entwicklung", insbesondere in den alten Ortskernen sämtlicher Ortsteile der Gemeinde, zu sichern. Bürgermeister Marius Reusch betonte, von diesem Recht nur "im Bedarfsfall und dezidiert nur bei ganz besonderen Objekten" Gebrauch machen zu wollen. Dadurch bietet sich der Gemeinde die Möglichkeit, "stärker eine vermittelnde Rolle einzunehmen", machte der Bürgermeister klar.

Hintergrund ist, das historische Ortsbild möglichst zu erhalten, "wenn zu befürchten ist, dass das nicht so bleibt, kann die Gemeinde dann eingreifen", erläuterte Jürgen Knorz.