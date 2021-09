Langgöns will kommunales CarSharing Modell einführen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Ein kommunales CarSharing Modell will die Gemeinde Langgöns einführen und setzt dabei auf die Firma mikar in Deggendorf. Das Unternehmen bietet Mobilitätslösungen und diese will die Gemeinde bei einem Neunsitzer Bus mit dem entsprechenden Platzangebot und Kofferraumvolumen umsetzen.

"Sie fahren, wann immer Sie wollen - mit Freunden und Familie, zum Junggesellen-Abschied, zum Großeinkauf oder nutzen das Auto für Ihren Umzug. Rund um die Uhr und preisgünstig! Schluss mit Fragen wie: Wer fährt? Woher bekommen wir einen Bus? Passen wir alle rein? Ach, Gepäck ist auch noch dabei, und so weiter", verweist Klimaschutzmanagerin Susanne Müller auf eine Vielzahl an Möglichkeiten und offene Fragen.

Die Gemeinde Langgöns möchte ihren Bürgern dieses Angebot so bald wie möglich zur Verfügung stellen, wenn sich genügend Unterstützer und Sponsoren finden, die das Fahrzeug, durch Platzierung ihrer Werbeflächen, auf die Straße bringen. Der geräumige Neunsitzer soll gut sichtbar und zen-tral vor dem Rathaus stehen, wo er für Fahrten allerlei Art gegen eine günstige Nutzungsgebühr (Tagesgebühr: 44,90 Euro, Stunde: 4,90 Euro, pro Buchung 300 Kilometer inklusive, jeder weitere Kilometer kostet elf Cent, keine Kaution) ausgeliehen werden kann. Mit diesem Fahrzeug werden die Grenzen des üblichen Führerscheins der Klasse B im privaten Rahmen optimal ausgeschöpft: Egal ob Vereins- oder Familienfahrten, oder die gemeinsame Fahrt ins Stadion; schon bei der Fahrt sind alle zusammen und der Rathausparkplatz bietet mit den zahlreichen Parkplätzen und der zentralen Lage einen guten Treffpunkt zur Ab- oder Weiterfahrt.

Das könnte auch örtliche Firmen interessieren, denn auch als kurzfristige Fuhrparkergänzung oder als Mitarbeiterfahrzeug beziehungsweise für den Transport von Auszubildenden kann der Wagen eingesetzt werden.

Den stets einsatzbereiten Zustand, inklusive Versicherung, Instandhaltung, Reparaturen und Inspektion, sowie die Reinigung gewährleistet mikar. Eine Anmeldung als mikar-Fahrer ist erforderlich und leicht zu bewerkstelligen und dem Vorzeigen des Führerscheins im Bürgerbüro der Gemeinde kann das Fahrzeug via mikarApp gebucht und aufgeschlossen werden.

Diese Legitimierung muss natürlich nicht persönlich erfolgen, sondern kann auch per E-Mail an registrierung@mikar.de einfach und schnell erledigt werden. Falls es bei der Buchung oder während der Fahrt Probleme geben sollte, ist natürlich eine 24/7-Hotline erreichbar, denn Langgöns soll einer von über 80 Standorten in ganz Deutschland werden.

In Weilmünster, Hasselroth, Villmar und einigen Standorten um Frankfurt wurde das Projekt gut angenommen und so gesellen sich immer mehr neue Standorte auf der Karte hinzu, worauf der geschlossene Nutzerkreis zugreifen kann.