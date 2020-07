Langgöns wird 2021 Ausländer- oder Integrationsbeirat einrichten

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Langgöns wird 2021 einen Ausländerbeirat oder einen Integrationsbeirat einrichten. Dies teilte Bürgermeister Marius Reusch in der Sitzung der Gemeindevertretung mit. Zum Stichtag seien 1018 Ausländer in der Gemeinde wohnhaft gewesen, ab 1000 sehe der Gesetzgeber das Gremium vor. Zunächst wolle man das Interesse an der Mitarbeit abfragen.

In einem Antrag der SPD wird die Gemeindevertretung aufgefordert, den Gemeindevorstand Maßnahmen zur Konjunkturunterstützung infolge von Corona ausarbeiten zu lassen. Ein Antrag der CDU/FDP und der Grünen fordert die Schaffung von zwei neuen Ausbildungsstellen in der Verwaltung für das beginnende Ausbildungsjahr. Außerdem soll die zweite Stufe des Gute-Kita-Gesetzes vorgezogen werden. Reusch begrüßte beide Anträge ausdrücklich. Ein Dringlichkeitsantrag des Gemeindevorstands beschäftigte sich mit dem Gute-Kita-Gesetz. Hierbei geht es um eine erhöhte Leitungsfreistellung und die Erhöhung der Prozentzahl für Ausfallzeiten des Personals. Alle drei Tagesordnungspunkte wurden einstimmig in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Die Langgönser SPD hat beantragt, eine Drohne für den kommunalen Einsatz anzuschaffen. Bürgermeister Reusch findet das Vorhaben sinnvoll, schlug allerdings vor, ein entsprechendes Gerät bei Bedarf anzumieten. Der Gemeindevorstand soll deshalb Kontakt zu einem Drohnenbesitzer aus Oberkleen aufnehmen, um Details zu besprechen und anschließend im Haupt- und Finanzausschuss zu berichten. Diesem Vorgehen stimmte das Gemeindeparlament einstimmig zu.