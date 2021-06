Langgönser "Datterich"-Akteure spenden 1500 Euro für "Bäume für den Klimaschutz"

Mitglieder der ehemaligen Theatergruppe "Datterich" spendeten für die Aktion "Bäume für den Klimaschutz": Erster Beigeordneter Hans Noormann, Doris Rompf, Elisabeth Faber, Frank Seitz, Klaus Meidt, Conny Rompf, Christoph Strube, Iris Lauber, Marius Reusch und Susanne Müller (v.l.). Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Diese Spendenübergabe war zugleich eine kleine Zeitreise zurück in die 80er Jahre: Damals gab es in der evangelischen Kirchengemeinde Lang-Göns eine sehr aktive und mit rund 15 Personen recht große Jugendgruppe, die irgendwann beschloss, Theater zu spielen. Als Theatergruppe "Datterich" feierten die jungen Leute Riesenerfolge, hatten viel Spaß und nahmen auch eine Menge Geld ein. Viele Jahre lag dieses in einem kirchlichen Hilfsfonds und hat damit schon viel Gutes bewirkt. Nun wurde die Summe in Höhe von 1500 Euro frei und die ehemaligen Mitglieder der Theatergruppe spendeten es für die Langgönser Aktion "Bäume für den Klimaschutz".

Die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller und Bürgermeister Marius Reusch bedankten sich für die großzügige Zuwendung der heute rund 35 Jahre älter gewordenen Theater-Akteure, die gerne von damals berichteten: "Wir trafen uns regelmäßig im Jugendkeller der Kirchengemeinde und diskutierten viele Themen, gleichzeitig hatten wir auch immer sehr viel Spaß miteinander. Als wir mit dem Theaterspiel anfingen, wurde der Zusammenhalt noch einmal deutlich enger, bis heute sind viele Freundschaften erhalten geblieben", erzählte Frank Seitz, der seinerzeit fast alle Hauptrollen spielte. "Er hatte großes schauspielerisches Talent und machte das einfach sagenhaft", zeigte sich Elisabeth Faber, die damals Gemeindehelferin war und die Jugendgruppe betreute, noch heute begeistert.

Das erste Stück war 1984 der "Datterich" von Ernst E. Niebergall auf oberhessisch. Zur Aufführung kamen sogar Leute von der Hessenschau, um zu berichten. Doris Rompf hatte das Stück aus dem Südhessischen ins Oberhessische übersetzt, war auch Souffleuse und für die Kostüme zuständig. Klaus Meidt kümmerte sich neben dem Schauspielern um den Bau der Kulissen. In Jahresabständen wurde "Das Haus in Montevideo" von Curt Goetz, "Biedermann und die Brandstifter" von Friedrich Dürrenmatt, "Drei Männer im Schnee" von Erich Kästner und später auch noch "Charleys Tante" gespielt. Um die 20 Personen waren jedes Mal dabei, Jung und Alt waren versammelt, bei einem Stück waren auch etliche Kinder dabei, das Jüngste war gerade zwei Jahre alt. Der damalige Enthusiasmus der Protagonisten klingt in den heutigen Erzählungen immer noch durch.

Von der damaligen "Datterich"-Kerngruppe waren bei der Spendenübergabe auch Christoph Strube, Iris Lauber und Conny Rompf dabei. "Alle Vorstellungen im Bürgerhaus waren mit jeweils 600 Leuten ausverkauft. Die Einnahmen wurden immer nach Abzug der Kosten für Kostüme und Kulissen gespendet", berichteten die ehemaligen Laienschauspieler. "Nur einmal hatten wir eine Vorstellung in Watzenborn, die nicht ausverkauft war, weil zeitgleich dort Hochwasser war", erinnerte sich Doris Rompf.

Sämtliche Stücke wurden später digitalisiert und sind heute auf Stick gezogen erhältlich. Marius Reusch gab gleich einen solchen Stick in Auftrag. "Sie haben die 1500 Euro so lange aufgehoben, um sie nun für einen wirklich schönen und sinnvollen Zweck zu verwenden", freute er sich. Die Idee, sich als Gruppe zusammenzufinden und gemeinsam etwas zu unternehmen, um schließlich sogar für den guten Zweck Geld zu generieren, sei auch heute noch vorbildlich und wünschenswert, betonte der Rathauschef.

Susanne Müller informierte über die Aufforstungsaktion: 150 junge Bäumchen können von der Spende angeschafft, gepflanzt und gepflegt werden: "Die Aktion läuft immer weiter. Im vergangenen Herbst wurden im Waldgebiet 'Wehrholz' schon viele junge Bäume gesetzt. Dort wird es im kommenden Herbst weitergehen." Gepflanzt werden verschiedene heimische Arten, die mit Trockenstress besser zurechtkommen.

Wer es den "Datterichen" nachmachen möchte, kann dies tun: Spenden werden auf die Konten der Gemeinde Langgöns unter dem Stichwort "Aktion Bäume für den Klimaschutz" erbeten. Spendenquittungen können ab 50 Euro Spendenbetrag ausgestellt werden.

Hier die Konten: Sparkasse Gießen, IBAN: DE 56 5135 0025 0244 0032 03, Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE 45 5139 0000 0015 7412 01 und Sparkasse Wetzlar, IBAN: DE 33 5155 0035 0000 0002 16.