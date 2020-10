Langgönser Dieter Thorn geht in "Feuerwehrrente"

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnte für den Ehren-Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lang-Göns, Dieter Thorn , eine Verabschiedung im großen Rahmen nicht erfolgen. Dennoch ließen es sich Wehrführer Steffen Krause und sein Stellvertreter Matthias Körner sowie Gemeindebrandinspektor Thomas Hillarius Heckrodt nicht nehmen, Thorn an seinem 65. Geburtstag aus der Einsatz- in die Ehren- und Altersabteilung zu verabschieden. 49 Jahre aktiver Dienst fanden so ihren Abschluss. Wie Krause bei der Überreichung eines eigens gestalteten Fotoalbums ausführte, ist Dieter Thorn am Maifeiertag 1971 in die Feuerwehr seines Geburtsortes eingetreten, absolvierte 1973 den Grundlehrgang, war von 1977 bis 1998 stellvertretender Wehrführer und anschließend von 1998 bis 2013 Wehrführer. Aufgrund seiner 36 Jahre in verantwortlicher Funktion, wurde er 2013 zum Ehrenwehrführer berufen. An seinem 60. Geburtstag hatte Thorn den Antrag auf Verlängerung der Dienstzeit bis zum 65. Lebensjahr gestellt. "Doch heute ist nun der Tag gekommen und Du gehst in Feuerwehrrente", würdigte Krause den Ehren-Wehrführer als einen über die Langgönser Gemeindegrenzen hinweg "als Urgestein bekannten, dessen Name mit der Feuerwehr Lang-Göns in Verbindung gebracht wird. Du hast Deinen Dienst stets gewissenhaft und stolz verrichtet. Für diese langen Jahre können wir gar nicht genug danken", so Krause bei der Überreichung von Album und Helm. "Ich kenne die Freiwillige Feuerwehr Lang-Göns ohne Dieter Thorn gar nicht und hoffe, er bleibt uns noch lange in der Ehren- und Altersabteilung erhalten. Du warst immer für die Belange der Feuerwehr da. Danke dafür", so Heckrodt, der auch seitens der anderen Wehren der Großgemeinde dankte. Der ehemalige Hüttenberger Wehrführer Manfred Adam wie auch der Leihgesterner Wehrführer Patrick Süßmith waren gekommen, um sich für die gute Zusammenarbeit über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg zu bedanken, war doch Thorn einer der Initiatoren, dass die drei Einsatzabteilungen eng zusammenarbeiten und auch gemeinsame Übungen abhalten. "Ich hoffe, dies wird von der Truppe auch fortgeführt", wünschte sich Thorn. "Es war eine schöne Zeit. Wir haben viel erlebt und durchlebt, auch an Festlichkeiten. Wir waren immer eine stolze und gute Truppe. Für die Zukunft wünsche ich allen alles Gute. Ich werde die Sache weiterhin verfolgen". Thorn bleibt der Freiwilligen Feuerwehr Lang-Göns nicht nur als neues Mitglied der Ehren- und Altersabteilung, sondern auch als Vorsitzender des Vereins erhalten. Bereits seit 1998 steht Thorn an der Spitze des Vereins. Foto: Wißner