Langgönser Feuerwehren bewältigen 178 Einsätze

Zahlreiche Ehrungen gab es für Aktive der Langgönser Feuerwehren. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Thomas Hilarius Heckrodt wurde bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung aller Langgönser Wehren als Gemeindebrandinspektor (GBI) bestätigt. Auch sein Stellvertreter Dirk Herget wurde wiedergewählt. Neuer Gemeindeminiwart ist Andreas Möschl. Alle drei Wahlen waren einstimmig.

105 Lehrgänge und Seminare absolvierten die Langgönser Brandschützer 2020. 2019 waren es ohne Corona nur 69. "Brände, Starkregen und sonstige Unglücke nehmen keine Rücksicht auf die Pandemie-bedingten Ausbildungsschwierigkeiten. Wir haben es 2020 trotz aller Widrigkeiten geschafft, und auch 2021 werden wir es hinbekommen. Darauf können wir alle stolz sein und ich bin stolz auf Euch. Vielen Dank für Euren Einsatz", würdigte Heckrodt die Leistungsbereitschaft.

2020 gab es zudem eine hohe Zahl an Einsätzen: 178-mal wurden die Feuerwehren der Gemeinde alarmiert, sechs Mal mehr als 2019. Die Wehren rückten zu 32 Bränden aus (2019 waren es 69), wobei der Großbrand einer Halle in Oberkleen am 23. Dezember der längste Einsatz war. "Einen Großbrand von ähnlichen Ausmaßen habe ich zuletzt im vergangenen Jahrtausend im Isolierglaswerk in Langgöns erlebt", berichtete der GBI.

Die Zahl der Hilfeleistungen stieg auf 110 (2019 waren es 48), wobei die Starkregenereignisse und in deren Folge die Schlammlawinen "am intensivsten" für die Feuerwehrleute waren. "Vonseiten der Feuerwehr und Gemeinde haben wir darauf reagiert. In Niederkleen ist ein Sandsackdepot mit circa 3000 Sandsäcken eingerichtet worden, die transportfertig verladen sind. Inzwischen ist auch geklärt, dass wir die Hochwasserbecken einstauen dürfen", erläuterte Heckrodt. 38 Fehlalarme und sieben Einsätze im vorbeugenden Brandschutz gab es. Brandsicherheitsdienste fielen aufgrund fehlender Veranstaltungen aus. Die Zahl der aktiven Feuerwehrmitglieder blieb mit 177 stabil.

Ein großes Projekt des kommenden Jahres werde der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Dornholzhausen sein. Die Ausschreibung wurde wegen einer erheblichen Kostensteigerung aufgehoben und wird nun im Herbst neu veröffentlicht. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) informierte, dass die Arbeiten 2022 beginnen sollen. In diesem Herbst sollen Dornholzhausen, Espa und Niederkleen neue Tragkraftspritzenfahrzeuge bekommen, Cleeberg erhält ein Mannschaftstransportfahrzeug. Die AG Mitgliederwerbung um Johannes Michel hat die neue Kampagne "Steh' nicht im Weg, steig ein!" gestartet.

Teilweise Erfreuliches berichtete Gemeindejugendwart Wilfried Heidl über die Jugendarbeit. Zu Jahresbeginn 2020 hatte die Jugendfeuerwehr 46 Mitglieder und zum Jahresende 66. Bei der Minifeuerwehr ging es von 77 auf 48 Mitglieder zurück. Aktuell seien die Mitgliederzahlen in allen Ortsteilen stabil oder durch Neueinsteiger gestiegen. Volkmar Schmidt berichtete über den Musikzug Oberkleen. Zum Jahresende 2020 waren 19 Musiker aktiv.

Viele Ehrungen

Wichtiger Tagesordnungspunkt war die Verleihung von Anerkennungsprämien und Ehrungen: Für ihren zehnjährigen Einsatz als ehrenamtliche Brandschützer wurden Florian Göbel, Felix Malina und Alexander Metz bedacht. Seit 20 Jahren gehören Andreas Heep, Nils Klingelhöfer, Peter Müller, Tino Redlich, Kevin Röhrig, Tobias Schäfer, Patrick Selig und Christian Stilger ihren jeweiligen Einsatzabteilungen an. Seit 30 Jahren sind Thomas H. Heckrodt, Matthias Höringer und Ullrich Rüspeler aktiv, und seit 40 Jahren engagieren sich Harald Dorn, Holger Eiser, Thomas Fett, Thomas Lukasch, Harald Repp und Volker Rühl für die Sicherheit der Langgönser.

Die Floriansmedaille in Bronze wurde an Kim Rühl, Jennifer Schaller-Pabst, Jörg Schmidt und Alexander Schwedes verliehen, über die Medaille in Silber freuten sich Meike Dern, Jan-Erik Faber, Mark-Andre Faber und Aljoscha Vogt. Die Floriansmedaille in Gold erhielten Stefan Brück und Jasmin Röhrich. Jasmin Röhrich wurde zudem für ihre Leistungen um den Feuerwehrnachwuchs mit der Kinderfeuerwehrmedaille in Gold ausgezeichnet. Mit dem Silbernen Brandschutzehrenzeichen wurden Peter Müller, Christina Pabst, Jennifer Schaller-Pabst, Daniel Möllenbeck, Kevin Röhrig, Tobias Schäfer, Stefan Schreier und Manuel vom Felde-Senger geehrt. Das Goldene Brandschutzehrenzeichen wurde an Matthias Boida, Holger Eiser, Burkhardt Köhler, Michael Stroh, Harald Dorn, Thomas Fett, Thomas Lukasch, Harald Repp und Volker Rühl verliehen.

Bürgermeister Reusch würdigte die eindrucksvolle Leistungsfähigkeit der Brandschützer. Kreisbrandmeister Holger Schmandt lobte die gute kreisweite Zusammenarbeit: "Auf die Langgönser ist immer Verlass." Für den Kreisfeuerwehrverband Gießen überbrachte Ludwig Reinhard die Grüße.