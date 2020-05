Langgönser Finanzausschuss winkt Stundung von Steuervorauszahlungen durch

Jetzt teilen:

LanggönS (ikr). Der Langgönser Gemeindevorstand hat Erleichterungen für Gewerbesteuerzahler beschlossen. So sollen auf Antrag die Vorausleistungen unbürokratisch und umgehend gesenkt werden. Bei rückständigen Forderungen werden bis zum Jahresende keine Säumniszuschläge und Zinsen erhoben. Gewerbesteuerforderungen werden auf Antrag zinslos gestundet. Es gilt ein vereinfachter Nachweis für die Antragsteller. Diese Maßnahmen nahm der Finanz- als Eilausschuss zustimmend zur Kenntnis.

Die Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im 1. Quartal 2020 wies insbesondere bei der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahresquartal eine um rund 215 000 Euro höhere Summe auf. Wie sich die Auswirkungen von Corona bemerkbar machen, werde sich voraussichtlich ab dem 2. Quartal zeigen, prognostizierte Reusch.

Das Ordnungsamt überprüfe die Einhaltung der Corona-Verordnungen. So hätten beispielsweise wiederholt Ansammlungen von Personen vor dem Oberkleener Steinbruch aufgelöst werden müssen.

Die Kindertagesstätten der Gemeinde sind aufgrund der Pandemie seit dem 16. März geschlossen, daher sollen auch keine Benutzungsgebühren erhoben werden, da keine Gegenleistung seitens der Gemeinde erfolgt. Um dies zu beschließen, musste zuvor die Satzung entsprechend geändert werden. Das Gremium folgte damit einem entsprechenden Antrag sämtlicher im Parlament vertretener Fraktionen einstimmig. Bürgermeister Reusch bat außerdem um Bestätigung des entsprechenden Gemeindevorstandsbeschlusses. Auch dieser passierte das Gremium einstimmig. Die Erhebung der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten der Gemeinde werden damit bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs ausgesetzt. Gleiches wurde ebenfalls einstimmig für die Kita "Arche" im Ortsteil Lang-Göns beschlossen, die unter Trägerschaft der evangelischen Kirche steht. Die finanziellen Auswirkungen der Schließungen belaufen sich auf rund 25 000 Euro Ertragsausfall je vollem Monat. Langgöns ist die erste Kommune im Landkreis, die die Änderung beschließt.

Zurzeit erfolgt für bis zu 20 Kinder in den Kindertagesstätten Mäuseburg und Fasanenweg im Kernort Lang-Göns sowie in der Kita "Löwenzahn" in Niederkleen eine Notfallbetreuung. Bei weiter steigendem Bedarf könne auch in der Kita Dornholzhausen eine weitere Not-Betreuung erfolgen, so Reusch. Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung geben, werden die Gebühren berechnet.