Langgönser Fußballabteilung hatt knapp 500 Mitglieder

Die Geehrten des TSV Lang-Göns (v.l.): Martin Lüdge (Abteilungsleiter), Hans-Jürgen Oerter, Hans-Helmut Naumann, Ewald Tinz, Ewald Weil und Rudi Kosch. (Foto: TSV Lang-Göns)

LANGGÖNS - (red). Die Fußballer des TSV Lang-Göns trafen sich kürzlich im Vereinslokal „Gambrinus“ zu ihrer Abteilungsversammlung. Abteilungsleiter Martin Lüdge konnte über 30 Mitglieder sowie den Ersten Beigeordneten der Gemeinde Langgöns, Hans Noormann, begrüßen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Mark-André Faber, Sebastian Lang, Susanne Müller, Michael Müller und Kazim Yildiz geehrt. 50 Jahre Mitglied ist Ronald Seidl. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Otto Englisch, Hans-Helmut Naumann, Hans-Jürgen Oerter, Ewald Tinz und Ewald Weil geehrt, die gleichzeitig auch zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Für 70-jährige Mitgliedschaft wurden Albert Dern und Rudi Kosch geehrt. Eine besondere Ehrung erhielt Josef Seitz, der seit 75 Jahren Mitglied ist. In seinem Grußwort bedankte sich Beigeordneter Hans Noormann für die tolle Arbeit der Fußballabteilung und stellte insbesondere die erfolgreiche Jugendarbeit heraus.

In seinem Abteilungsbericht teilte Lüdge mit, dass die Fußballabteilung zum Jahresende knapp 500 Mitglieder hat und damit die mitgliedstärkste Abteilung im TSV Lang-Göns. Mit vier Senioren- und neun Juniorenmannschaften wurde im letzten Jahr am Spiel- und Trainingsbetrieb teilgenommen. Im Rückblick auf Veranstaltungen nannte Lüdge den „Lang-Gönser Fußballtag“ und die Jahresabschlussfeier.

Die Fußballabteilung des TSV Lang-Göns bietet weiterhin für junge Menschen die Möglichkeit eines sogenannten „Freiwilligen Sozialen Jahres“ an. Die Nachfolge von Justin Raith trat Julian Scherer aus Lang-Göns an. Die Haupttätigkeit liegt in der Übungsleitertätigkeit im Jugendbereich der Fußballabteilung sowie in der Ball AG in Kooperation mit der Grundschule Lang-Göns. Im Jahr 2020/21 wird die Stelle von Giuseppe Aiello besetzt.

Für die Mitgliederbetreuung zeichneten sich Hans-Jürgen Naumann und Hans-Jürgen Oerter verantwortlich. Aktuell verfügt die Abteilung über sechs aktive Schiedsrichter: Can-Eniz Akdeniz, Abdullah Aldudak, David Hampel, Dieter Hampel, Oliver Rieb und Samuel Rieb. Für die Pflege des Rasenplatzes wurde im letzten Jahr ein vereinseigener Rasenstriegel und Traktor angeschafft, die vom Land Hessen und der Gemeinde Langgöns bezuschusst wurden. Zweiwöchentlich treffen sich mehrere Mitglieder zur Reinigung der Sportstätten.

Jörg Fuchs berichtete vom Jugendbereich, weiterhin werden alle Altersklassen eigenständig besetzt, bei den F- und E-Junioren werden zwei Mannschaften gestellt. Derzeit nehmen circa 180 Kinder und Jugendliche am Trainingsbetrieb teil, die von 20 Trainern und Betreuern ausgebildet werden. Die Trainer besitzen größtenteils eine Übungsleiterlizenz. Die G-Junioren spielen im „Fair-Play-4.0-System“, bei dem ohne Schiedsrichter gespielt wird und die Kinder selbstständig die Entscheidungen treffen. Auch die F-Junioren spielen im „Fair-Play-Modus“. Die E-, D und C-Junioren spielten in der Kreisklasse und erreichten Plätze im vorderen Drittel. Die A-Junioren spielten in der Kreisliga und die B-Junioren spielten in der Gruppenliga. Nach dem Abbruch der Saison wurden die B-Junioren freiwillig aus der Gruppenliga zurückgezogen. Die A-Junioren verpassten aufgrund eines um 0,01 schlechteren Quotienten den Aufstieg in die Gruppenliga. In allen jüngeren Altersklassen konnte die Spieleranzahl während der Saison vergrößert werden.

Die erste Senioren-Mannschaft belegte zum Abschluss der Kreisoberligasaison 2018/2019 den dritten Platz und scheiterte knapp an der Teilnahme zur Gruppenligarelegation. In der Saison 2019/2020 stand die junge Truppe, die von Marc Becker und Stefan Wanke im vierten Jahr trainiert wurde, an der Tabellenspitze der Kreisoberliga, als die Saison im Zuge der Corona-Pandemie nach 19 Spieltagen abgebrochen wurde. Als Meister der Kreisoberliga Gießen/Alsfeld ist die erste Mannschaft in die Gruppenliga Gießen/Marburg aufgestiegen. Die zweite Mannschaft ist mit Trainerneuling Georg Hoppe in der Saison 2018/2019 Meister in der Kreisliga B geworden und hat den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse geschafft. Nach 19 absolvierten Spieltagen in der Saison 2019/2020 belegte das Team den elften Tabellenplatz und hat sich somit zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs sportlich für die A-Klasse qualifiziert. Marleen Eckl berichtete über die Frauenmannschaft, die die Saison 2018/19 auf dem sechsten Tabellenplatz der Kreisoberliga Gießen/Marburg beendete. Für die Saison 2019/20 wurden drei neue Spielerinnen gewonnen. Am Ende des Jahres landete das Team auf dem neunten Tabellenplatz. Die Winterpause wurde mit Weihnachtsfeiern und dem traditionellen Frauen-Hallenturnier in der Karl-Zeiss-Sporthalle ausgefüllt. Mit zehn teilnehmenden Mannschaften und dementsprechend circa 120 Spielerinnen war die Halle gut gefüllt.

Nach dem Kassenbericht durch Günther Bensel wurde dem Abteilungsvorstand Entlastung erteilt. Die Versammlung beschloss den Abteilungsbeitrag ab Januar 2021 jährlich um sechs Euro zu erhöhen.