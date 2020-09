Langgönser Gemeindevertretung stimmt mehrheitlich für Pläne im Steinbruch Niederkleen

Auf dem Steinbruchgelände in Niederkleen soll eine Recyclinganlage für mineralische Sekundärstoffe entstehen. Foto: Rieger

LANGGÖNS (ikr). Mit der Mehrheit von 24 Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurden die Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans im Bereich "Steinbruch Niederkleen" im Ortsteil Niederkleen in der Sitzung der Langgönser Gemeindevertretung verabschiedet.

Mit diesem Beschluss kann der Entwurf erneut in die Offenlegung gehen, wie Parlamentspräsident Martin Hanika (CDU) einführend erläuterte. Damit wird den Planungen des Betreibers der Weg geebnet, die Entwicklung eines "zeitlich befristeten Recyclingszentrums für mineralische Sekundärbaustoffe" zu bauen.

Der Beschluss zu dieser Änderung war seitens der Gemeindevertretung bereits im Dezember 2018 gefasst worden, eine erste Offenlage fand bereits statt. Hieraus entstand eine Entwurfsfassung für die Flächennutzungsplanänderung, die nun erneut zur Einsichtnahme offengelegt werden soll. "Dann haben alle noch einmal die Möglichkeit zur Einsicht und zum Äußern ihrer Bedenken", betonte Bürgermeister Marius Reusch (CDU). Denn nach wie vor herrscht bei einigen Bürgern und Gremiumsmitgliedern Misstrauen gegenüber der Betreiberfirma.

Vor der Abstimmung tauschten die Parlamentarier noch einmal ihre zum Teil kontroversen Meinungen aus. "Alle Planungsbehörden haben keine grundsätzlichen Bedenken geäußert", betonte Jürgen Knorz (CDU). Der Terminus "Bodenwäsche" sei vom Planer inzwischen - auf Wunsch der Lokalpolitiker - genau definiert worden und sei textlicher Bestandteil des Bebauungsplans: Demnach dürfen nur mineralische Abfälle und Bauschutt verarbeitet werden, gefährliche Stoffe sind nicht zulässig, ein geschlossener Wasserkreislauf muss bei dem Verfahren vorhanden sein.

Knorz lobte den "Recyclinggedanken" an einem "guten Standort". Den Betreiber lobte er als "professionell und gut organisiert". Anja Asmussen (SPD) bezeichnete das Thema als "Fortführung zu bereits gefassten Beschlüssen, wir haben schon mehrfach zugestimmt, werden es auch heute tun", sagte sie. Für die kritischen Bürger zeigte sie Verständnis. Es sei wichtig, "Maßnahmen festzulegen, die Vertrauen schaffen und mit dem Betreiber in Kontakt und Austausch zu bleiben". Michael Buss (Grüne) informierte, dass bei seinen Parteikollegen die Meinungen auseinandergingen. Er selbst befürworte die Planungen: Der Rekultivierungsplan erfordere eine Verfüllung, auch der Recyclingbetrieb sei ein ökologisches Anliegen. Er empfahl, den "Dialog zu suchen zwischen den Kritikern aus Niederkleen und dem Betrieb selbst, Brücken zu bauen, Vertrauen herzustellen und zu vertiefen. Wir werden bei der Offenlegung weiter auch kritisch hinschauen, ob die ökologischen Bedenken beachtet werden", betonte Buss.

Reusch unterstrich, dass "ausdrücklich gewünscht wurde, den politischen Willen der Gemeindevertretung fortzuführen". Die Frage von Hans Dern (Grüne), ob in dem Bereich ein Wasservorranggebiet liege, beantwortete Holger Fischer vom Planungsbüro mit "nein". Dargestellt sei im Regionalplan des RP lediglich das Überschwemmungsgebiet vom Kleebach. Man werde aber dazu explizit noch einmal Stellung nehmen.

Dern kritisierte auch, dass die Anlagen "in den hinteren Bereich verlagert" würde, damit sei in diesem Bereich 50 Jahre lang keine Renaturierung möglich. Auch die Investitionskosten von angeblich zehn Millionen Euro für die Bodenwäsche erscheinen ihm nach wie vor viel zu hoch. Er meinte: "Es ist nicht nur eine Offenlegung, es ist eine Absichtserklärung, was wir da machen wollen." Seitens der FW signalisierte Hartmut Schunkert eine positive Einstellung: "Ich begrüße die Entscheidung. Durch die Offenlage soll nichts versteckt werden."