Langgönser Kitas erst ab 6. Juli wieder voll im Einsatz

LANGGÖNS (ikr). "Wir können ab dem 6. Juli absolut gewährleisten, dass alle Kinder wieder in unsere Kindertagesstätten kommen können, da die Rahmenbedingungen ab dann gelockert sind. Vorher gibt es Auflagen, für die wir mehr Personal und Räumlichkeiten bräuchten, das ist schwierig umzusetzen", fasste der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) die aktuelle Situation zum Betrieb der Kindertagesstätten während der Corona-Pandemie zusammen. In der Sitzung des Sozialausschusses sprach dessen Vorsitzender Ahmet Karadag (SPD) von "einem echt brennenden Thema für die Politik und für die Menschen, besonders aber für die Kinder".

Es war im Übrigen die erste Präsenzsitzung eines Langgönser Gemeindegremiums nach dem Corona-Lockdown. Sie fand unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen im weitläufigen großen Saal des Bürgerhauses Lang-Göns statt. Einzig der ständige Durchzug, der bewusst herbeigeführt war, war gewöhnungsbedürftig.

Diskutiert wurde, ob die gemeindlichen Kitas nicht schon vor dem 6. Juli wieder für alle oder wenigstens für mehr Kinder als aktuell geöffnet werden können. Dafür plädierte eindringlich Isabel Dern (Grüne) und verwies auf den Wunsch vieler Eltern, die inzwischen am Ende ihrer Betreuungs-Organisationskünste angelangt seien. Seit dem 2. Juni, so informierte der Bürgermeister, sind die Kitas im "eingeschränkten Regelbetrieb" wieder geöffnet, etwas mehr als die Hälfte der Kinder können seitdem wieder betreut werden. Der Rathauschef, selbst Vater eines Kindergartenkindes, resümierte die mittlerweile über zehn Wochen ohne Kitabetreuung als "fortlaufende hohe Dauerbelastung für Kinder und Eltern. Es war eine extreme Situation". Er informierte, dass es aus der Elternschaft "insgesamt großes Verständnis und gutes Mitwirken" gegeben habe. "Probleme und Einzelfallentscheidungen, die nicht immer fair und ganz gleich ausfallen konnten" räumte er ein. "Der eingeschränkte Regelbetrieb hat uns vor ganz große Herausforderungen gestellt, besonders problematisch waren die Räumlichkeiten. Wir haben uns sehr eng an die Empfehlung des Landes gehalten und konnten nicht allen Kindern den Wiedereintritt bis jetzt ermöglichen", berichtete Reusch. Dies sei eine harte Entscheidung gewesen, die nicht zufriedenstellend sei.

Mittlerweile würden sich Eltern sogar untereinander austauschen, wenn Kapazitäten nicht gebraucht werden und andere diese dann übernehmen können. Die Vorschulkinder seien als erste wieder zurückgeholt worden, um "einen möglichst geordneten Übergang in die Schule zu ermöglichen", sagte der Bürgermeister. Er ließ immer wieder durchblicken, dass er große Schwierigkeiten sehe, vor dem 6. Juli weitere Öffnungskapazitäten umzusetzen: "Ich nehme diesen Wunsch gerne mit, vielleicht gelingt uns auch irgendwas, aber wir wollen es eben auch sachlich und angemessen machen", betonte er.

Jürgen Knorz (CDU) schlug eine "Härtefallregelung" bzw. eine stufenweise Regelung bis zum 6. Juli vor, was auf allgemeine Zustimmung traf. Kristine Tromsdorf (SPD) verwies zudem auf die Wichtigkeit eines Konzeptes und dass man die Kitaleitungen anhören sollte, was machbar sei. "Die Kinder kommen anders aus der Coronazeit zurück als vorher, das stellt das Personal vor entsprechende Herausforderungen", weiß sie aus ihrem Berufsalltag als Lehrerin. Karin Bramer, Chefin der Kita "Mäuseburg" im Kernort Lang-Göns, berichtete von "unseren Widrigkeiten, die wir momentan haben": So gebe es vom Personal bis zum Außengelände strikte Trennungen: "Wir dürfen untereinander nicht hin und her switchen, es ist eigentlich fast Wahnsinn, das so zu trennen."

Für die dreiwöchige Schließungszeit in der zweiten Hälfte der Sommerferien soll auf jeden Fall eine Notfallbetreuung organisiert werden, das war einhellige Meinung. Marius Reusch will noch in dieser Woche einen möglichst umfassenden Elternbrief zum Thema herausbringen. Die Ferienregelung möchte er aber noch im Gemeindevorstand besprechen, über sie wird in dem Elternbrief vermutlich noch nicht detailliert berichtet werden. Er betonte abschließend, dass Eltern nur dann Gebühren zahlen müssen, wenn ihre Kinder auch betreut werden.