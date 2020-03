Langgönser Ortsbeirat fordert mehr Kontrollen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Mögliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Schillerstraße wurden im Ortsbeirat der Kerngemeinde Lang-Göns kürzlich diskutiert. Anwohner der Schillerstraße schilderten, dass es normalerweise einen regen Verkehr in beziehungsweise aus dem Gewerbegebiet Perchstetten gebe, viele Fahrzeuge würden weit mehr als die erlaubten 30 Stundenkilometer fahren.

Bei Geschwindigkeitskontrollen sei der Fahrzeugverkehr deutlich vermindert, das hätten Anwohner bereits mehrfach beobachtet. Nach eingehender Diskussion möglicher Maßnahmen wurde zunächst vorgeschlagen, die elektronische Geschwindigkeitsanzeige inklusive einer Fahrzeugzählung in der Schillerstraße aufzustellen, um eine neutrale Erhebung der Verkehrszahlen durchzuführen.

Wenn belastbare Daten vorliegen, soll in einer Ortsbeiratssitzung zu einem gegebenen Zeitpunkt ein Ortstermin mit dem Ordnungsamtsleiter eingeladen werden, um gemeinsam mögliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung zu besprechen und beschließen. Dies vereinbarte das Gremium einstimmig. In der Straße Niederhofen ist nach Ansicht des Ortsbeirates die Beschilderung als 30er Zone nicht ausreichend. Die nach der Einmündung von der Breitgasse angebrachten Schilder würden oft nicht wahrgenommen. Auch aus der Gegenrichtung sei die Beschilderung ebenfalls "unzureichend". Da diese Straße von Grundschulkindern genutzt wird, sollte auch im Hinblick auf einen sicheren Schulweg von beiden Richtungen bei der Einmündung eine Fahrbahnmarkierung angebracht werden.

Beschilderung ergänzen

Die Beschilderung soll überprüft und ergänzt werden, um auf die Geschwindigkeitsbegrenzung besonders aufmerksam zu machen. Auch in diesem Bereich wünscht sich der Ortsbeirat einstimmig, dass mittels der elektronischen Geschwindigkeitsanzeige Daten erhoben werden und danach im Rahmen eines Ortstermins die erforderlichen Maßnahmen besprochen werden.

Für die Verwendung der Ortsbeiratsmittel 2020 schlug Ortsvorsteherin Astrid Mueller (FW) vor, Stolpersteine als Erinnerung an jüdische Bewohner in Lang-Göns anzuschaffen und anzubringen. Im Laufe der Beratung wurde auch der Vorschlag unterbreitet, eine Beschilderung zum jüdischen Friedhof in Lang-Göns anzuschaffen. Der Lokalhistoriker Otto Berndt soll in der nächsten Ortsbeiratssitzung gemeinsam mit dem Gremium diese Vorschläge besprechen. Weitere Vorschläge zur Verwendung der Ortsbeiratsmittel sind die Anschaffung von Schildern mit Dorfnamen im alten Ortskern und die Aufstellung von Insektenhotels an ausgesuchten Standorten.

Weil die gemeindlichen Grünflächen im Kernort zum Teil ungepflegt und verwahrlost wirken, soll zum gegebenen Zeitpunkt eine aktuelle Bestandsaufnahme zum Zustand der Flächen durch die Mitglieder des Ortsbeirates durchgeführt werden. Bei der Gemeinde soll zudem der aktuelle Stand zu möglichen bereits bestehenden Patenschaften für Grünflächen erfragt werden.