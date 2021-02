Langgönser Parlament erteilt Mandat für Verhandlungen

Im März stehen Gespräche mit Vertretern von Hessen Mobil zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Lang-Göns an. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Die Ortsdurchfahrt im Kernort Lang-Göns ist seit Jahren stark sanierungsbedürftig, die Anwohner leiden zunehmend unter der Lärmbelästigung. Dennoch steht dieser Straßenabschnitt weiterhin nicht auf der aktualisierten Liste des Landes und von Hessen Mobil für das Sanierungsprogramm von Landesstraßen: 460 Projekte seien bis 2025 gelistet, hatte Bürgermeister Marius Reusch (CDU) bereits im September mitgeteilt und in dieser Entscheidung "eine gewisse Willkür" gesehen. Er kündigte seinerzeit an, "gemeinsam und möglichst überparteilich konstruktiv auf die zuständigen Behörden" zuzugehen. In der jüngsten Parlamentssitzung hatte er eine positive Botschaft: "Am 24. März gibt es ein Gespräch mit Vertretern von Hessen Mobil. Die Behörde hat sehr positive Signale gesendet und Gesprächsbereitschaft signalisiert." Dies sei ein "sehr schönes Zeichen, dass unsere Bemühungen, die Sanierung der Ortsdurchfahrt endlich zu realisieren, in die richtige Richtung gehen", freute sich der Rathauschef.

Um im Paul-Schneider-Freizeitheim in Dornholzhausen einen Waldkindergarten einrichten zu können, soll der Gemeindevorstand Vertragsverhandlungen mit dem evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill als Träger der Einrichtung aufnehmen. Dies beschlossen die Gemeindevertreter einstimmig bei zehn Enthaltungen aus den Reihen der SPD. Ahmet Karadag (SPD) kritisierte erneut, dass die Antworten auf einen 45 Fragen umfassenden Katalog der SPD zu dem von Gemeindevorstand und Kirchenkreis erarbeiteten Projektpapier vom Bürgermeister erst zwei Stunden vor Sitzungsbeginn per E-Mail verschickt worden waren. Auch seien die Fragen "gar nicht oder nicht hinreichend beantwortet" worden. Dadurch sei eine Vorbereitung "faktisch nicht möglich" gewesen.

Karadag sprach von "erheblichen Kosten" für das Projekt und schlug deshalb vor, dass es "Angelegenheit des neu gewählten Parlaments sein sollte". Die Idee einer Waldkita sei "recht charmant, interessant und gut, sie sollte gefördert werden", sie würde aber eher eine kleinere Gruppe ansprechen. Deshalb sollte eher dahin gearbeitet werden, Outdoortage in sämtlichen Kitas zu ermöglichen, "um allen Kindern die Möglichkeit zu geben, in ihrer eigenen Kita Naturerfahrungen zu machen". Außerdem befürchtet die SPD im Paul-Schneider-Heim Nutzungskonflikte mit anderen Besuchern.

Jürgen Knorz (CDU) sprach sich erneut nachdrücklich für die Waldkita im Freizeitheim aus: "Wir haben das Thema seit Jahren verhandelt, es ist ureigenste Angelegenheit dieses Parlaments." Die Naturkita sei eine Ergänzung der bestehenden Einrichtungen. Zudem bestehe ein großes Interesse daran, das Paul-Schneider-Heim fortzuführen, es sei "eine tolle Einrichtung. Wir sollten unseren Beitrag dazu leisten und dies auch der Kirche als Trägerin signalisieren, und zwar vor deren Synode im März, bei der über die Zukunft der Einrichtung entschieden wird". Die Kosten seien im Vergleich zu anderen Einrichtungen "richtig günstig. Wir können es uns leisten". Langgöns habe die günstigsten Kitagebühren im ganzen Landkreis. Auch die Nachfrage sei da.

Isabell Dern (Grüne) schloss sich dieser Einschätzung an: "Wir haben nicht ewig Zeit. Im Freizeitheim haben wir den idealen Platz für alles, was wir brauchen, gefunden, nachdem wir lange gesucht haben." Barbara Fandré (FDP) begrüßte das Vorhaben auch und warf der SPD vor, schon vor Jahren Argumente gegen eine Waldkita zusammengesucht zu haben. Astrid Müller (FW) verwies darauf, dass die Nachfrage vorhanden sei. Das wisse sie aus Gesprächen mit Eltern. Das Projekt sei "eine gute Gelegenheit, bestehende Infrastruktur zu nutzen."

Eltern, die ihre Kinder wegen Corona trotz offener Einrichtung nicht in die Kita schicken, sollen die entsprechenden Gebühren erstattet bekommen. Die beschloss das Gemeindeparlament einstimmig. Es soll monatlich erstattet werden, sofern die Kita an weniger als fünf Tagen besucht wird. Bereits 2020 wurde in der Satzung die Erstattung der Elternbeiträge bei geschlossenen Kitas verankert. Für Fälle, wo Kinder bereits länger nicht in der Einrichtung waren, sollen betroffene Eltern ab dem Kindergartenjahr 2020 eine Rückerstattung beanspruchen können. Auch dies wurde einstimmig verabschiedet.