Langgönser Politiker tagen im Grünen

v. l.: Jürgen Knorz, Dr. Michael Buss, Bürgermeister Marius Reusch, Anja Asmussen, Hartmut Schunkert und Martin Hanika. Foto: Imme Rieger

LANGGÖNS (ikr). In diesen Coronazeiten ist es auch für politische Mandatsträger nicht einfach, Räumlichkeiten zu finden, um sich zu treffen. Wichtige Probleme in der Gemeinde müssen trotzdem besprochen und auch Entscheidungen getroffen werden.

Zur Vorbereitung der nächsten Fachausschussrunde der Langgönser Gemeindevertretung hatte Martin Hanika den Ältestenrat nun statt zu einer Videokonferenz in die Schutzhütte des Nabu am Zimmerplatz in Niederkleen eingeladen: "Alle waren da, 'Offenes Haus' unter schönen alten Laubbäumen, frische gesunde Luft im Wald und gute Fernsicht", resümierte Martin Hanika diese Wahl der Tagungsstätte. Die Gesprächsrunde habe in zunächst ungewöhnlicher, aber sehr angenehmer Atmosphäre stattgefunden: "Das war zum Wiederholen", berichtete er.

Der "Ältestenrates" der Gemeinde Langgöns - so heißt das Gremium wirklich - bestehend aus den jeweiligen Vorsitzenden der Fraktionen im Gemeindeparlament. Es sind dies Jürgen Knorz (CDU), Dr. Michael Buss (Grüne), Bürgermeister Marius Reusch, Anja Asmussen (SPD), Hartmut Schunkert (FW) und Martin Hanika als Vorsitzendem der Gemeindevertretung und auch des Ältestenrates.