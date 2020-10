Langgönser Seniorenberaterin Elke Böckler verabschiedet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - "Elke Böckler hat dem Projekt 'Selbst.Ständig! leben in Langgöns' Leben eingehaucht nach allen Facetten der Kunst und ihm ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Die Mittagstische waren ein Erfolgsmodell hoch drei", würdigte Hans Ulrich Theiss als Sprecher des Langgönser Seniorenbeirats die scheidende Seniorenberaterin Elke Böckler. Sie hatte von Januar 2017 bis Ende Oktober 2020 die Projektbetreuung mit überaus großem Engagement ausgefüllt und wurde nun, wenige Tage vor dem endgültigen Projektende, offiziell verabschiedet. Hans Ulrich Theiss hatte 2014 die Idee zu "Selbst.Ständig! leben in Langgöns" gehabt und stand Elke Böckler ständig zur Seite, auch in zeitweisen kritikbelasteten Phasen. Er bedauerte sichtlich bewegt das Ende des Beschäftigungsverhältnisses.

"Elke, du hast ein Zeichen in Langgöns gesetzt", würdigte auch Anja Asmussen von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Projektverantwortliche die Seniorenberaterin. Das Angebot war 2015 zu Beginn in anderer personeller Besetzung maßgeblich mit Fördermitteln der Deutschen Fernsehlotterie und einem geringeren Eigenanteil der Awo zunächst für drei Jahre an den Start gegangen, danach übernahm die Awo für ein Jahr komplett, das letzte Jahr wurde je zur Hälfte von der Gemeinde Langgöns und der Awo finanziert. Das Projekt richtete sich an Senioren und deren Angehörige, aber auch an aktive Bürger der Gemeinde, die sich ehrenamtlich oder anderweitig in der Seniorenhilfe engagieren wollten. "Es wurde durch Elke Böckler ein Vorzeigeprojekt über unsere Grenzen hinaus", lobte Anja Asmussen.

Auch Bürgermeister Marius Reusch bestätigte, dass die Seniorenberaterin "viel bewirkt und angestoßen" habe. "Elke Böckler hat sich sehr für die Menschen engagiert, hat sich mit viel Empathie einen Namen gemacht, sich vernetzt und die Akteure zusammengebracht", betonte er. Neben dem riesigen Erfolg der Mittagstische habe auch die Ehrenamtsbörse "kleinere weitere Erfolge" erbracht und auch die Beratung der Senioren wurde vielfach beansprucht.

Reusch verband seinen Dank an Elke Böckler ebenso wie seine Vorredner mit dem Appell an die Ehrenamtlichen, weiterzumachen: "Die positiven Anstöße sollen nicht verpuffen!" Er versicherte, dass die Gemeinde die Arbeit fortführen werde, eine Stelle werde gerade geschaffen.

"Ich weiß schon jetzt, die einzelnen Ehrenamtsteams werden die Mittagstische in meinem Sinne fortführen", zeigte sich Elke Böckler zuversichtlich. Sie dankte ihrerseits "allen Herzensmenschen" und ausdrücklich Theiss: "Du hast mich durch das Projekt getragen!" Als letzte Amtshandlung, bevor sich Elke Böckler intensiv der Suche nach einer neuen Stelle widmen wird, überreichte sie Monika Kosch und Gunther Bieneck von der Langgönser Seniorenwerkstatt eine Summe im zweistelligen Eurobereich, die von einer Großspende zugunsten der Mittagstische übrig geblieben war.

Seitens der Gemeinde wird die Seniorenhilfe fortgeführt, genaue Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.